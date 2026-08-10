Resep Kabayaki Nikudon, Beef Slice dengan Saus Gurih Manis dan Onsen Egg

Potret kabayaki nikudon dengan beef slice, saus gurih manis, jamur shimeji, dan onsen egg. (Sumber: instagram.com/@hyunmristu)
Bahan-Bahan
Bahan Beef dan Saus
250 gram beef slice, bisa menggunakan shortplate
Jamur shimeji secukupnya
1 sdm light brown sugar
2 sdm shoyu atau kecap asin Jepang
2 sdm saus bulgogi
½ sdt cuka
1 sdm tepung maizena
100 ml air
Bahan Onsen Egg
Telur secukupnya
800 ml air panas
200 ml air dingin
Topping
Sea salt secukupnya
Cabai bubuk secukupnya
Biji wijen secukupnya
Daun bawang secukupnya
Cara Membuat Kabayaki Nikudon
1. Siapkan Saus
Campurkan light brown sugar, shoyu, saus bulgogi, cuka, tepung maizena, dan air.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan tidak ada tepung maizena yang menggumpal.
2. Masak Beef
Panaskan wajan, kemudian masukkan beef slice.
Masak hingga daging berubah warna. Karena beef slice memiliki irisan yang tipis, proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama.
3. Tambahkan Jamur
Masukkan jamur shimeji ke dalam wajan.
Aduk bersama beef hingga jamur mulai layu dan tercampur rata dengan daging.
4. Tuangkan Saus
Masukkan campuran saus ke dalam wajan.
Aduk perlahan dan masak hingga saus mengental serta melapisi beef dan jamur secara merata.
Setelah saus mengental, matikan api.
5. Buat Onsen Egg
Didihkan 800 ml air.
Setelah mendidih, matikan api kemudian tambahkan 200 ml air dingin.
Masukkan telur secara perlahan, lalu tutup wadah.
Diamkan selama kurang lebih 18 menit.
Setelah itu, pindahkan telur ke dalam air es agar proses pematangan berhenti.
6. Sajikan
Siapkan nasi hangat dalam mangkuk.
Tambahkan beef dan jamur yang sudah dimasak bersama saus.
Letakkan onsen egg di atasnya.
Taburkan sedikit sea salt, cabai bubuk, biji wijen, dan daun bawang.
Kabayaki Nikudon siap disajikan.
Gunakan beef slice yang tipis agar daging cepat matang dan tetap lembut. Jangan memasaknya terlalu lama karena daging yang terlalu matang bisa menjadi lebih keras.
Saat membuat saus, larutkan maizena terlebih dahulu bersama air agar tidak menggumpal ketika dimasak. Masak saus hingga cukup mengental sehingga bisa melapisi daging dengan baik.
Untuk onsen egg, ikuti waktu perendaman dengan tepat agar teksturnya tetap lembut. Setelah selesai, segera masukkan telur ke air es untuk menghentikan proses pematangan.
Kabayaki Nikudon paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Saus gurih manis yang bercampur dengan kuning telur creamy akan meresap ke dalam nasi dan membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.
Menu ini juga cocok dijadikan ide bekal karena bahan utamanya sederhana dan proses memasaknya relatif cepat.
Kabayaki Nikudon merupakan pilihan menarik untuk menikmati beef slice dengan cita rasa ala Jepang dan Korea. Perpaduan daging yang lembut, saus gurih manis, jamur shimeji, serta onsen egg membuat rice bowl ini terasa lengkap dan mengenyangkan.
Kalau sedang bosan dengan menu nasi yang biasa, resep Kabayaki Nikudon ini bisa menjadi pilihan praktis untuk dibuat di rumah.
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Jawa Pos
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