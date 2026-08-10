Resep Nasi Telur Dumpling, Menu Kukus Gurih yang Praktis dan Bikin Nyaman

Nasi Telur Dumpling menawarkan kombinasi tekstur yang menarik. Nasi menjadi dasar hidangan, dumpling ayam memberikan rasa gurih dan juicy, sedangkan telur membuat hidangan terasa lebih lembut.

Bumbu seperti saus tiram, kecap asin, minyak wijen, jahe, dan bawang putih membuat aroma dumpling semakin harum. Anda juga bisa menambahkan udang jika ingin memberikan tambahan rasa seafood.

Karena dibuat dengan metode kukus, hidangan ini juga terasa lebih ringan dibandingkan dumpling yang digoreng.

Bahan-Bahan

Bahan Dumpling

400 gram ayam giling

6 siung bawang putih

1 cm jahe

Daun bawang secukupnya

2 sdm saus tiram

2 sdm minyak wijen

1 sdm kecap asin

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

1 sdt lada putih

Bahan Telur

2 butir telur

1 sdt kaldu jamur

180 gram air

Bahan Utama

Nasi putih secukupnya

Udang, opsional

Bahan Saus

Daun bawang secukupnya

Kecap asin secukupnya

Minyak wijen secukupnya

Cara Membuat Nasi Telur Dumpling

1. Buat Adonan Dumpling

Masukkan ayam giling ke dalam wadah.

Tambahkan bawang putih yang telah dicincang atau dihaluskan, jahe, dan daun bawang.

Masukkan saus tiram, minyak wijen, kecap asin, kaldu jamur, gula, dan lada putih.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan siap digunakan.

2. Siapkan Adonan Telur

Pecahkan telur ke dalam wadah.

Tambahkan kaldu jamur dan 180 gram air.

Kocok hingga telur tercampur rata dengan air dan bumbu.

3. Susun Nasi dan Dumpling

Siapkan wadah tahan panas.

Letakkan nasi putih sebagai lapisan dasar.

Ambil adonan ayam dan bentuk menjadi bulatan kecil seperti dumpling, kemudian susun di atas nasi.

Jika suka, tambahkan udang sebagai pelengkap.

4. Tuangkan Telur

Tuangkan campuran telur secara perlahan ke dalam wadah yang sudah berisi nasi dan dumpling.

Pastikan telur tersebar merata di antara dumpling.

5. Kukus

Panaskan kukusan terlebih dahulu.

Masukkan wadah dan kukus selama sekitar 25-30 menit hingga ayam dan telur matang sempurna.

Pastikan tutup kukusan dibungkus dengan kain agar air dari uap tidak menetes langsung ke makanan.

6. Buat Saus

Campurkan daun bawang, kecap asin, dan minyak wijen sesuai selera.

Aduk hingga tercampur rata.

7. Sajikan

Setelah matang, keluarkan Nasi Telur Dumpling dari kukusan.

Siram dengan saus yang sudah dibuat.

Sajikan selagi hangat.

Pastikan ayam giling matang sempurna sebelum disajikan. Anda juga bisa menggunakan ayam paha giling jika ingin tekstur dumpling yang lebih juicy.

Untuk hasil telur yang lembut, kocok telur dan air hingga rata kemudian tuangkan secara perlahan. Jangan menggunakan api kukusan terlalu besar agar bagian telur tidak menjadi terlalu kasar.

Jika ingin rasa yang lebih lengkap, tambahkan udang, jamur, atau sayuran cincang sesuai selera.

Salah satu kelebihan Nasi Telur Dumpling adalah cara memasaknya yang cukup praktis. Anda tidak perlu memasak nasi, dumpling, dan telur secara terpisah.

Semua bahan bisa disusun dalam satu wadah lalu dikukus hingga matang. Karena sekali membuat bisa menghasilkan beberapa porsi, menu ini juga cocok untuk stok makanan keluarga.