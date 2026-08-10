Bikin Nasi Hangat Cepat Ludes, Ini Resep Balado Tempe Udang yang Lezat

JawaPos.com – Menyiapkan menu makan setiap hari terkadang membuat bingung, terutama ketika sajian di rumah terasa monoton. Jika sedang mencari ide lauk yang sederhana tetapi kaya rasa, balado tempe udang bisa menjadi pilihan.

Perpaduan tempe yang gurih, udang yang lembut, dan sambal balado bercita rasa pedas-manis menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bumbu balado yang harum menjadi kunci utama untuk menghasilkan rasa yang menggugah selera.

Berikut resep Balado Tempe Udang seperti dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-Bahan 2 papan tempe segar, potong sesuai selera

250 gram udang segar, bersihkan dan buang kepalanya

150 gram kacang panjang, potong-potong Bumbu yang Dihaluskan 100 gram bawang merah

50 gram bawang putih

25 gram cabai rawit merah

100 gram cabai merah besar, rebus terlebih dahulu

100 gram cabai merah keriting, rebus terlebih dahulu Bahan Pelengkap 5 lembar daun jeruk purut, buang tulang daunnya

15 gram lengkuas

1½ sendok teh garam

2 sendok teh gula pasir

2 sendok teh kaldu jamur

Sedikit air untuk membantu menghaluskan dan melarutkan bumbu Cara Membuat Balado Tempe Udang 1. Goreng tempe dan udang Potong tempe memanjang atau sesuai ukuran yang diinginkan. Panaskan minyak, kemudian goreng tempe hingga matang dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan.

Balik tempe secara perlahan agar bentuknya tetap utuh. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

Selanjutnya, goreng udang sebentar hingga warnanya berubah. Hindari memasaknya terlalu lama agar daging udang tidak menjadi keras.

2. Siapkan bumbu balado Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai keriting yang telah direbus ke dalam blender atau ulekan.

Tambahkan sedikit air agar proses penghalusan lebih mudah. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu balado.