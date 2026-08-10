Bikin Nasi Hangat Cepat Ludes, Ini Resep Balado Tempe Udang yang Lezat

Resep balado tempe udang (Dok. Instagram @umaruqayya)
JawaPos.com – Menyiapkan menu makan setiap hari terkadang membuat bingung, terutama ketika sajian di rumah terasa monoton. Jika sedang mencari ide lauk yang sederhana tetapi kaya rasa, balado tempe udang bisa menjadi pilihan.
Perpaduan tempe yang gurih, udang yang lembut, dan sambal balado bercita rasa pedas-manis menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bumbu balado yang harum menjadi kunci utama untuk menghasilkan rasa yang menggugah selera.
Berikut resep Balado Tempe Udang seperti dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Potong tempe memanjang atau sesuai ukuran yang diinginkan. Panaskan minyak, kemudian goreng tempe hingga matang dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan.
Balik tempe secara perlahan agar bentuknya tetap utuh. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
Selanjutnya, goreng udang sebentar hingga warnanya berubah. Hindari memasaknya terlalu lama agar daging udang tidak menjadi keras.
Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai keriting yang telah direbus ke dalam blender atau ulekan.
Tambahkan sedikit air agar proses penghalusan lebih mudah. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu balado.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan, kemudian tambahkan daun jeruk dan lengkuas.
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