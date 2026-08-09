Resep Pindang Ayam Pedas Asam yang Segar, Lengkap dengan Nanas dan Tomat

JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Pindang ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menawarkan cita rasa berbeda.

Hidangan berkuah ini memadukan rasa gurih, pedas, dan asam yang menyegarkan. Kehadiran tomat, nanas, serta daun kemangi membuat aroma masakan semakin harum sekaligus memberikan sensasi segar pada setiap suapan.

Pindang ayam paling nikmat disantap dalam keadaan hangat bersama nasi putih. Menu ini juga cocok disajikan ketika keluarga sedang berkumpul.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep pindang ayam segar yang dilansir dari Dapur Cantik Channel.

Bahan Utama 1 kg ayam, disarankan bagian paha dan sudah dibersihkan

1,5 liter air

30 gram cabai rawit utuh

3 buah tomat merah, potong sesuai selera

1/2 buah nanas, potong-potong

1 genggam daun kemangi Bumbu yang Dihaluskan 100 gram bawang merah

40 gram bawang putih

20 gram cabai rawit merah

30 gram cabai keriting merah

30 gram cabai merah besar

15 gram jahe

15 gram kunyit

Air secukupnya Bumbu Pelengkap 4 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk, buang bagian tulang daunnya

15 gram lengkuas, memarkan

2 batang serai, memarkan

2 sendok teh garam atau sesuai selera

3 sendok teh gula pasir

1 sendok teh terasi udang

1 sendok teh kaldu jamur Cara Membuat Pindang Ayam 1. Haluskan bumbu Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan kunyit ke dalam blender atau chopper. Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah dihaluskan.

2. Masak bumbu hingga harum Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis hingga aromanya harum dan bumbu matang.

Tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Masukkan pula garam, gula, terasi, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

3. Masukkan ayam Setelah bumbu matang, masukkan potongan ayam. Aduk beberapa saat hingga permukaan daging berubah warna dan terlapisi bumbu.

Tuangkan air, kemudian masukkan cabai rawit utuh. Masak sampai kuah mendidih dan ayam menjadi empuk.