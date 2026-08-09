Resep Pindang Ayam Pedas Asam yang Segar, Lengkap dengan Nanas dan Tomat

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa)
JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Pindang ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menawarkan cita rasa berbeda.
Hidangan berkuah ini memadukan rasa gurih, pedas, dan asam yang menyegarkan. Kehadiran tomat, nanas, serta daun kemangi membuat aroma masakan semakin harum sekaligus memberikan sensasi segar pada setiap suapan.
Pindang ayam paling nikmat disantap dalam keadaan hangat bersama nasi putih. Menu ini juga cocok disajikan ketika keluarga sedang berkumpul.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep pindang ayam segar yang dilansir dari Dapur Cantik Channel.
Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan kunyit ke dalam blender atau chopper. Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah dihaluskan.
Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis hingga aromanya harum dan bumbu matang.
Tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Masukkan pula garam, gula, terasi, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
Setelah bumbu matang, masukkan potongan ayam. Aduk beberapa saat hingga permukaan daging berubah warna dan terlapisi bumbu.
Tuangkan air, kemudian masukkan cabai rawit utuh. Masak sampai kuah mendidih dan ayam menjadi empuk.
Ketika ayam sudah matang, masukkan potongan tomat dan nanas. Aduk perlahan agar buah tidak terlalu hancur.
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