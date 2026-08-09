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Leni Setya Wati
Senin, 10 Agustus 2026 | 00.42 WIB

Resep Pindang Ayam Pedas Asam yang Segar, Lengkap dengan Nanas dan Tomat

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa) - Image

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa)

JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Pindang ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menawarkan cita rasa berbeda.

Hidangan berkuah ini memadukan rasa gurih, pedas, dan asam yang menyegarkan. Kehadiran tomat, nanas, serta daun kemangi membuat aroma masakan semakin harum sekaligus memberikan sensasi segar pada setiap suapan.

Pindang ayam paling nikmat disantap dalam keadaan hangat bersama nasi putih. Menu ini juga cocok disajikan ketika keluarga sedang berkumpul.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep pindang ayam segar yang dilansir dari Dapur Cantik Channel.

Bahan Utama

  • 1 kg ayam, disarankan bagian paha dan sudah dibersihkan
  • 1,5 liter air
  • 30 gram cabai rawit utuh
  • 3 buah tomat merah, potong sesuai selera
  • 1/2 buah nanas, potong-potong
  • 1 genggam daun kemangi

Bumbu yang Dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 20 gram cabai rawit merah
  • 30 gram cabai keriting merah
  • 30 gram cabai merah besar
  • 15 gram jahe
  • 15 gram kunyit
  • Air secukupnya

Bumbu Pelengkap

  • 4 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk, buang bagian tulang daunnya
  • 15 gram lengkuas, memarkan
  • 2 batang serai, memarkan
  • 2 sendok teh garam atau sesuai selera
  • 3 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh terasi udang
  • 1 sendok teh kaldu jamur

Cara Membuat Pindang Ayam

1. Haluskan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan kunyit ke dalam blender atau chopper. Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah dihaluskan.

2. Masak bumbu hingga harum

Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis hingga aromanya harum dan bumbu matang.

Tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Masukkan pula garam, gula, terasi, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

3. Masukkan ayam

Setelah bumbu matang, masukkan potongan ayam. Aduk beberapa saat hingga permukaan daging berubah warna dan terlapisi bumbu.

Tuangkan air, kemudian masukkan cabai rawit utuh. Masak sampai kuah mendidih dan ayam menjadi empuk.

4. Tambahkan tomat dan nanas

Ketika ayam sudah matang, masukkan potongan tomat dan nanas. Aduk perlahan agar buah tidak terlalu hancur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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