Resep Pindang Ayam Pedas Segar, Perpaduan Nanas dan Kemangi Bikin Makin Nikmat

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa)
JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Pindang ayam segar bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera.
Hidangan berkuah ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, asam, dan sedikit manis yang terasa semakin nikmat berkat tambahan nanas, tomat, serta daun kemangi.
Kuahnya yang hangat dan kaya rempah membuat pindang ayam cocok disantap bersama nasi putih, baik untuk makan siang maupun makan malam.
Resepnya pun cukup sederhana sehingga dapat dibuat sendiri di rumah.
Dilansir dari Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat pindang ayam segar dengan tomat, nanas, dan kemangi.
Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan kunyit ke dalam blender atau chopper.
Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah dihaluskan. Proses hingga teksturnya cukup lembut.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.
Tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, serai, garam, gula, terasi, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
Masukkan potongan ayam ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga permukaan ayam berubah warna dan bumbu mulai meresap.
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