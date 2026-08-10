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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.39 WIB

Resep Pindang Ayam Pedas Segar, Perpaduan Nanas dan Kemangi Bikin Makin Nikmat

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa) - Image

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa)

JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Pindang ayam segar bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera.

Hidangan berkuah ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, asam, dan sedikit manis yang terasa semakin nikmat berkat tambahan nanas, tomat, serta daun kemangi.

Kuahnya yang hangat dan kaya rempah membuat pindang ayam cocok disantap bersama nasi putih, baik untuk makan siang maupun makan malam.

Resepnya pun cukup sederhana sehingga dapat dibuat sendiri di rumah.

Dilansir dari Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat pindang ayam segar dengan tomat, nanas, dan kemangi.

Bahan-Bahan

Bahan utama:

  • 1 kg ayam, gunakan bagian paha dan potong sesuai selera
  • 1,5 liter air
  • 30 gram cabai rawit utuh
  • 3 buah tomat merah, potong-potong
  • ½ buah nanas, potong sesuai selera
  • 1 genggam daun kemangi

Bumbu halus:

  • 100 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 20 gram cabai rawit merah
  • 30 gram cabai keriting merah
  • 30 gram cabai merah besar
  • 15 gram jahe
  • 15 gram kunyit
  • Air secukupnya

Bumbu pelengkap:

  • 4 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk, buang bagian tulang daunnya
  • 15 gram lengkuas, memarkan
  • 2 batang serai, memarkan
  • 2 sendok teh garam atau sesuai selera
  • 3 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh terasi udang
  • 1 sendok teh kaldu jamur

Cara Membuat

1. Haluskan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan kunyit ke dalam blender atau chopper.

Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah dihaluskan. Proses hingga teksturnya cukup lembut.

2. Tumis sampai harum

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.

Tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, serai, garam, gula, terasi, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

3. Masak ayam

Masukkan potongan ayam ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga permukaan ayam berubah warna dan bumbu mulai meresap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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