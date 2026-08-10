Resep Pindang Ayam Pedas Segar, Perpaduan Nanas dan Kemangi Bikin Makin Nikmat

JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Pindang ayam segar bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera.

Hidangan berkuah ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, asam, dan sedikit manis yang terasa semakin nikmat berkat tambahan nanas, tomat, serta daun kemangi.

Kuahnya yang hangat dan kaya rempah membuat pindang ayam cocok disantap bersama nasi putih, baik untuk makan siang maupun makan malam.

Resepnya pun cukup sederhana sehingga dapat dibuat sendiri di rumah.

Dilansir dari Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat pindang ayam segar dengan tomat, nanas, dan kemangi.

Bahan-Bahan Bahan utama: 1 kg ayam, gunakan bagian paha dan potong sesuai selera

1,5 liter air

30 gram cabai rawit utuh

3 buah tomat merah, potong-potong

½ buah nanas, potong sesuai selera

1 genggam daun kemangi Bumbu halus: 100 gram bawang merah

40 gram bawang putih

20 gram cabai rawit merah

30 gram cabai keriting merah

30 gram cabai merah besar

15 gram jahe

15 gram kunyit

Air secukupnya Bumbu pelengkap: 4 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk, buang bagian tulang daunnya

15 gram lengkuas, memarkan

2 batang serai, memarkan

2 sendok teh garam atau sesuai selera

3 sendok teh gula pasir

1 sendok teh terasi udang

1 sendok teh kaldu jamur Cara Membuat 1. Haluskan bumbu Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan kunyit ke dalam blender atau chopper.

Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah dihaluskan. Proses hingga teksturnya cukup lembut.

2. Tumis sampai harum Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.

Tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, serai, garam, gula, terasi, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.