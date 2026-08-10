Resep Sambal Nyubar, Sambal Pedas Segar yang Cocok untuk Ayam Goreng

Potret sambal nyubar, sambal mentah dengan cabai rawit hijau, kencur, jahe, dan limau. (Sumber: instagram.com/@krisbtr)
JawaPos.com - Bagi pencinta sambal, ada banyak jenis sambal yang bisa membuat hidangan sederhana terasa semakin nikmat. Salah satunya adalah Sambal Nyubar, sambal dengan perpaduan rasa asin, gurih, pedas, dan segar yang cocok dijadikan pendamping berbagai lauk.
Resep yang dibagikan oleh @krisbtr ini menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kencur, jahe, bawang, cabai rawit hijau, dan jeruk limau.
Aroma rempah yang khas berpadu dengan rasa segar dari jeruk limau sehingga sambal terasa lebih ringan dan tidak enek ketika disantap bersama makanan yang digoreng.
Sambal Nyubar memiliki karakter rasa yang cukup berbeda dari sambal biasa. Selain pedas dari cabai rawit hijau, penggunaan kencur dan jahe memberikan aroma rempah yang khas.
Tambahan jeruk limau membuat sambal terasa lebih segar. Rasa asamnya juga membantu menyeimbangkan rasa gurih dan pedas sehingga cocok dijadikan cocolan untuk ayam goreng.
Bahan-Bahan
Kencur secukupnya
Jahe secukupnya
Bawang merah secukupnya
Bawang putih secukupnya
Cabai rawit hijau secukupnya
Jeruk limau secukupnya
Air secukupnya
Lada secukupnya
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Cara Membuat Sambal Nyubar
1. Siapkan Bahan
Cuci kencur, jahe, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau hingga bersih.
Potong bahan-bahan tersebut agar lebih mudah dihaluskan.
2. Haluskan Bumbu
Masukkan kencur, jahe, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau ke dalam cobek.
Ulek hingga mendapatkan tekstur sambal sesuai selera. Tidak perlu terlalu halus agar teksturnya tetap terasa.
3. Tambahkan Air
Tuangkan air secukupnya ke dalam sambal.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
4. Beri Bumbu
Tambahkan garam, gula, lada, dan penyedap rasa.
Aduk kembali dan koreksi rasa. Sesuaikan jumlah bumbu dengan selera.
5. Tambahkan Jeruk Limau
Peras jeruk limau ke dalam sambal.
Aduk hingga tercampur rata.
Aroma jeruk limau akan membuat sambal terasa lebih segar dan harum.
6. Sajikan
Pindahkan Sambal Nyubar ke dalam mangkuk kecil.
Sajikan bersama ayam goreng atau lauk favorit lainnya.
Sesuaikan jumlah cabai rawit hijau dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika ingin rasa yang lebih segar, tambahkan jeruk limau menjelang sambal disajikan agar aroma dan rasa asamnya tetap terasa.
Kencur dan jahe juga sebaiknya tidak digunakan terlalu banyak agar aromanya tidak mendominasi sambal. Gunakan secukupnya untuk memberikan sentuhan rempah yang khas.
Sambal Nyubar paling cocok disajikan bersama ayam goreng. Rasa pedas dan segarnya mampu menyeimbangkan rasa gurih dari ayam yang renyah.
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