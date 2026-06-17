Resep Sambal Kemangi Telur Asin, Pedas Gurih dengan Aroma Kemangi yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau bosan dengan sambal biasa, coba bikin Sambal Kemangi Telur Asin ala Instagram @jesselyn.mci8. Perpaduan cabai yang pedas, telur asin yang gurih, serta aroma kemangi yang khas menghasilkan sambal yang cocok disantap dengan hampir semua lauk.

Sambal ini bisa menjadi pendamping ayam goreng, ikan goreng, tahu tempe, hingga sekadar disantap bersama nasi hangat. Rasanya pedas, gurih, sedikit segar dari jeruk nipis, dan punya aroma yang menggugah selera.

Telur asin memberikan rasa gurih yang kaya sehingga sambal terasa lebih kompleks dibanding sambal biasa. Sementara itu, daun kemangi menghadirkan aroma segar yang membuat rasa pedas menjadi lebih seimbang.

Tambahan perasan jeruk nipis juga membantu memberikan sentuhan segar yang membuat sambal tidak terasa enek.

Bahan-Bahan

8-12 buah cabai rawit

3-4 siung bawang putih

4-6 siung bawang merah

Daun kemangi secukupnya

Telur asin secukupnya

1 sdt garam

1 sdt gula

1 sdt MSG (opsional)

Jeruk nipis secukupnya

Minyak panas secukupnya

Cara Membuat Sambal Kemangi Telur Asin

1. Siapkan Bahan

Kupas bawang merah dan bawang putih.

Cuci cabai rawit dan daun kemangi hingga bersih.

Siapkan telur asin yang sudah matang, lalu kupas cangkangnya.

2. Haluskan Sambal

Ulek cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan MSG hingga halus atau sesuai tekstur yang diinginkan.

Jika suka sambal yang lebih kasar, cukup ulek sebentar agar masih terasa potongan cabainya.

3. Siram Minyak Panas

Panaskan minyak hingga benar-benar panas.

Siramkan ke atas sambal yang sudah diulek.

Aduk rata hingga aroma bawang dan cabai semakin keluar.

4. Tambahkan Telur Asin

Hancurkan telur asin menggunakan garpu.

Masukkan ke dalam sambal lalu aduk hingga tercampur rata.

5. Masukkan Kemangi

Petik daun kemangi lalu masukkan ke dalam sambal.

Aduk perlahan agar daun kemangi tidak terlalu hancur dan aromanya tetap segar.

6. Beri Perasan Jeruk Nipis

Tambahkan perasan jeruk nipis secukupnya.

Aduk kembali hingga semua bahan tercampur sempurna.

7. Sajikan

Sambal Kemangi Telur Asin siap disajikan sebagai pelengkap berbagai hidangan favorit.

Gunakan telur asin yang kuning telurnya berminyak agar rasa gurihnya lebih terasa. Siraman minyak panas juga menjadi kunci penting karena membantu mengeluarkan aroma bawang dan cabai sekaligus membuat sambal lebih wangi. Jeruk nipis sebaiknya ditambahkan terakhir agar rasa segarnya tetap maksimal.

Sambal Kemangi Telur Asin cocok dipadukan dengan:

- Ayam goreng

- Bebek goreng

- Lele goreng

- Ikan bakar

- Tahu dan tempe goreng

- Telur dadar

- Nasi hangat

Meski dibuat dari bahan-bahan sederhana, Sambal Kemangi Telur Asin memiliki rasa yang kaya dan berbeda dari sambal pada umumnya. Kombinasi pedas, gurih, segar, dan aromatik membuat sambal ini bisa menjadi stok sambal favorit di rumah.