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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.39 WIB

Resep Sambal Cakalang Favorit Keluarga, Nikmat Disantap dengan Berbagai Hidangan

Resep Sambal Cakalang yang Enak dan Pedas Menggoda./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Sambal Cakalang yang Enak dan Pedas Menggoda./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com - Sambal cakalang menjadi salah satu sajian khas Indonesia Timur yang populer, terutama dari daerah Manado, Sulawesi Utara. Hidangan ini dikenal dengan perpaduan rasa pedas dari sambal dan gurihnya ikan cakalang asap yang memiliki aroma khas.

Olahan ini tidak hanya nikmat disantap bersama nasi hangat, tetapi juga cocok dipadukan dengan berbagai makanan lain seperti singkong rebus, pisang goreng goroho, maupun aneka lauk pendamping.

Selain memiliki cita rasa yang menggugah selera, sambal cakalang juga praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Hidangan ini bahkan dapat disimpan sebagai persediaan lauk yang siap disantap kapan saja, sehingga menjadi pilihan favorit bagi banyak keluarga.

Kepopuleran sambal cakalang tidak hanya terbatas di daerah asalnya. Kini, makanan bercita rasa pedas gurih ini telah digemari oleh banyak orang di berbagai wilayah Indonesia karena rasanya yang khas dan cara pembuatannya yang sederhana.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep sambal cakalang pedas dan lezat yang dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan untuk membuat sambal cakalang:

·       1/2 ekor ikan tongkol atau cakalang yang sudah dikukus

·       15 bawang merah

·       8 bawang putih

·       150 gram cabe merah

Editor: Setyo Adi Nugroho
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