Tak Perlu Beli, Ini Resep Donat Tape Empuk yang Mudah Dibuat di Rumah

Donat (Instagram @lilisusanti32)
JawaPos.com – Donat menjadi salah satu camilan yang mudah disukai berbagai kalangan. Teksturnya yang empuk dengan rasa manis membuat kudapan berbentuk bulat ini cocok disantap kapan saja.
Jika ingin mencoba varian yang berbeda, donat tape singkong bisa menjadi pilihan. Penggunaan tape memberikan aroma khas sekaligus rasa manis alami yang membuat donat semakin menarik.
Teksturnya yang lembut juga membuat donat tape cocok dijadikan teman minum teh atau kopi di rumah. Bahkan, camilan ini dapat dikembangkan menjadi salah satu ide jualan rumahan.
Cara membuatnya pun cukup sederhana. Selama proses pengulenan dan fermentasi dilakukan dengan tepat, donat dapat menghasilkan tekstur yang ringan dan empuk.
Berikut resep donat tape yang dikutip dari kanal YouTube Atha Naufal, Jumat (8/8).
Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai membuat adonan:
Masukkan tepung terigu protein tinggi dan protein sedang ke dalam wadah. Tambahkan gula halus, susu bubuk, serta ragi instan.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.
Masukkan kuning telur dan tape singkong yang sudah dibuang bagian tengahnya.
Tuangkan susu cair dingin secara bertahap, kemudian mulai uleni adonan. Jika menggunakan mixer, gunakan kecepatan sedang dan proses hingga adonan mencapai kondisi setengah kalis.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates