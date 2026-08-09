Tak Perlu Beli, Ini Resep Donat Tape Empuk yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Donat menjadi salah satu camilan yang mudah disukai berbagai kalangan. Teksturnya yang empuk dengan rasa manis membuat kudapan berbentuk bulat ini cocok disantap kapan saja.

Jika ingin mencoba varian yang berbeda, donat tape singkong bisa menjadi pilihan. Penggunaan tape memberikan aroma khas sekaligus rasa manis alami yang membuat donat semakin menarik.

Teksturnya yang lembut juga membuat donat tape cocok dijadikan teman minum teh atau kopi di rumah. Bahkan, camilan ini dapat dikembangkan menjadi salah satu ide jualan rumahan.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Selama proses pengulenan dan fermentasi dilakukan dengan tepat, donat dapat menghasilkan tekstur yang ringan dan empuk.

Berikut resep donat tape yang dikutip dari kanal YouTube Atha Naufal, Jumat (8/8).

Bahan-Bahan Donat Tape Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai membuat adonan:

400 gram tepung terigu protein tinggi

100 gram tepung terigu protein sedang

75 gram gula halus

50 gram susu bubuk

2 sendok teh ragi instan

4 butir kuning telur

200 gram tape singkong, buang bagian sumbunya

175 ml susu cair dingin

75 gram margarin

1 sendok teh garam Cara Membuat Donat Tape 1. Satukan bahan-bahan kering Masukkan tepung terigu protein tinggi dan protein sedang ke dalam wadah. Tambahkan gula halus, susu bubuk, serta ragi instan.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

2. Tambahkan bahan basah Masukkan kuning telur dan tape singkong yang sudah dibuang bagian tengahnya.