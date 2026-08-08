Cara Membuat Chikuro Kimpul, Camilan Kekinian Berbahan Umbi dengan Isian Keju Mozarella

JawaPos.com-Chikuro menjadi salah satu jajanan kekinian khas Indonesia yang belakangan sedang viral dan diminati banyak orang.

Jika biasanya chikuro dibuat menggunakan adonan tepung terigu dan ayam, kini chikuro dapat dikreasikan dengan bahan pangan lokal salah satunya kimpul.

Selain menjadi alternatif pangan berbasis plant base, chikuro kimpul ini dapat diolah dengan cara yang sederhana, menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan.

Jajanan ini bisa menjadi camilan yang cocok anda santap bersama keluarga di rumah.

Mengutip resep dari akun TikTok @upssaden pada (08/08) berikut adalah resep chikuro kimpul yang lezat dan bergizi.

Bahan-bahan membuat :

Kimpul rebus

1 butir telur

Lada secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Garam secukupnya

Keju mozzarella

Tepung roti

Cara membuat: