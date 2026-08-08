Cara Membuat Chikuro Kimpul, Camilan Kekinian Berbahan Umbi dengan Isian Keju Mozarella

Ilustrasi chikuro/Tik Tok @luvitaho
JawaPos.com-Chikuro menjadi salah satu jajanan kekinian khas Indonesia yang belakangan sedang viral dan diminati banyak orang.
Jika biasanya chikuro dibuat menggunakan adonan tepung terigu dan ayam, kini chikuro dapat dikreasikan dengan bahan pangan lokal salah satunya kimpul.
Selain menjadi alternatif pangan berbasis plant base, chikuro kimpul ini dapat diolah dengan cara yang sederhana, menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan.
Jajanan ini bisa menjadi camilan yang cocok anda santap bersama keluarga di rumah.
Mengutip resep dari akun TikTok @upssaden pada (08/08) berikut adalah resep chikuro kimpul yang lezat dan bergizi.
Bahan-bahan membuat :
Kimpul rebus
1 butir telur
Lada secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Garam secukupnya
Keju mozzarella
Tepung roti
Cara membuat:
Campurkan kimpul rebus yang sudah dihaluskan dengan telur, lada, penyedap rasa, dan garam. Aduk semua bahan dan adonan sampai merata lalu sisihkan.
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