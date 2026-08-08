Resep Praktis Waffle Kimpul Ayam, Menu Sarapan Gluten-Free yang Siap Temani Hari Anda yang Padat

JawaPos.com-Waffle pada umumnya identik dengan olahan masakan berbahan dasar dari tepung terigu.

Namun, bagi anda yang sedang berusaha mengurangi konsumsi gluten dan ingin menikmati menu sarapan praktis sekali hap, dengan kandungan protein, waffle kimpul ayam ini dapat menjadi salah satu alternatif yang menarik untuk dicoba.

Proses memasaknya yang sederhana, membuat waffle kimpul dapat anda kreasikan dengan berbagai rasa. Selain versi gurihnya dengan tambahan daging ayam, waffle berbahan dasar kimpul ini juga dapat dijadikan dengan berbagai pilihan topping sesuai selera anda.

Berdasarkan resep dari akun TikTok @dyanagladiss berikut adalah tata cara membuat waffle kimpul ayam yang cocok dijadikan sebagai menu sarapan anda di rumah

Bahan yang digunakan untuk membuat waffle kimpul ayam:

100 g kimpul, sudah dikukus/rebus, didinginkan, lalu dikupas

100 g dada ayam

1 butir telur

1 sdm maizena (agar bagian luar lebih crunchy)

2 siung bawang putih

2 siung bawang merah

Garam secukupnya (± ½ sdt, sesuaikan selera)

Totole secukupnya (± ½ sdt)

Wijen secukupnya untuk taburan