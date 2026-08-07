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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.01 WIB

Dari Mentai hingga Aburi, 10 Restoran Sushi Bandung Ini Punya Menu Menggoda

Rekomendasi restoran sushi paling enak di Bandung - Image

Rekomendasi restoran sushi paling enak di Bandung

JawaPos.com – Bandung tidak hanya terkenal dengan wisata alam dan suasana kotanya yang nyaman, tetapi juga menjadi salah satu tujuan favorit para pencinta kuliner.

Dalam beberapa tahun terakhir, restoran Jepang khususnya sushi semakin mudah ditemukan di berbagai sudut Kota Kembang.

Beragam restoran menghadirkan pengalaman menikmati sushi dengan konsep berbeda, mulai dari tempat sederhana dengan harga terjangkau hingga restoran premium dengan suasana elegan.

Kreativitas para pelaku kuliner membuat sajian sushi di Bandung semakin menarik, baik dari segi rasa, tampilan, maupun pilihan menu.

Dilansir dari akun YouTube 10 BEST ID, berikut sepuluh rekomendasi restoran sushi yang bisa menjadi pilihan bagi pencinta kuliner Jepang di Bandung.

1. Gage Sushi and Grill

Gage Sushi and Grill menjadi salah satu pendatang baru yang cukup mencuri perhatian para penggemar makanan Jepang.

Berada di kawasan Jalan Seram, restoran ini menawarkan konsep modern dengan nuansa Jepang yang nyaman dan menarik secara visual.

Salah satu daya tariknya adalah penyajian sushi yang dibuat kreatif dengan bentuk unik, termasuk mengambil inspirasi dari ikon Kota Bandung.

Menu dengan saus mentai bercita rasa gurih manis menjadi salah satu pilihan favorit, ditambah berbagai topping serta sajian beef aburi yang menggugah selera.

2. Sushi Mania Go

Sushi Mania Go menjadi salah satu tempat makan Jepang yang banyak diperbincangkan karena kualitas rasa dan penyajiannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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