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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.02 WIB

Restoran Sushi Jepang di Bali, Nikmati Sensasi Santap With View yang Berkesan dan Memukau Mata

Ilustrasi sushi set di Bali/YouTube @10bestid - Image

Ilustrasi sushi set di Bali/YouTube @10bestid

JawaPos.Com - Tidak hanya terkenal dengan pesona wisata alamnya, Bali juga memiliki beragam restoran menarik yang patut dikunjungi.

Salah satunya adalah restoran Jepang yang menyajikan aneka sushi signature beserta pilihan menu khas Jepang yang cukup lengkap.

Bahkan di beberapa tempat, mereka menggunakan ikan-ikan lokal berkualitas premium sebagai bahan utama menu sushi serta aneka hidangan seafood segar.

Selain menikmati santapan sushi yang lezat, restoran Jepang di Bali juga menawarkan view yang  indah serta konsep tropical yang memikat.

Beberapa diantaranya bahkan ada yang berlokasi di pegunungan, sampai tepi sungai dengan nuansa yang sejuk dan asri. 

Berikut rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid, yang dikutip pada (30/07) mengenai restoran sushi di Bali yang tidak hanya menyajikan sushi lezat, tetapi juga menghadirkan panorama khas Pulau Dewata yang menyejukkan mata.

Tiger Sushi beralamat di Jl. Penestanan Kelod No. 8, Ubud. restoran ini terkenal dengan menu sushi roll yang dibuat menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Berbagai pilihan menu sushi roll tersedia di tiger sushi. Selain itu, di sini anda juga dapat menikmati sake dingin, yang cocok menemani  santap sushi anda di Bali. 

Restoran sushi yang satu ini bertempat di Jl. Raya Seminyak Jl. Camplung Tanduk No. 4x, Kuta. koki-koki di restoran ini menghadirkan kreasi sushi-sushi dengan tampilan yang unik, mulai dari sushi burrito sampai sushi berbentuk donat. Pengunjung juga bisa mencoba membuat sushi roll sendiri  dengan didampingi oleh koki professional.  

Editor: Novia Tri Astuti
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