Restoran Sushi Jepang di Bali, Nikmati Sensasi Santap With View yang Berkesan dan Memukau Mata

JawaPos.Com - Tidak hanya terkenal dengan pesona wisata alamnya, Bali juga memiliki beragam restoran menarik yang patut dikunjungi.

Salah satunya adalah restoran Jepang yang menyajikan aneka sushi signature beserta pilihan menu khas Jepang yang cukup lengkap.

Bahkan di beberapa tempat, mereka menggunakan ikan-ikan lokal berkualitas premium sebagai bahan utama menu sushi serta aneka hidangan seafood segar.

Selain menikmati santapan sushi yang lezat, restoran Jepang di Bali juga menawarkan view yang indah serta konsep tropical yang memikat.

Beberapa diantaranya bahkan ada yang berlokasi di pegunungan, sampai tepi sungai dengan nuansa yang sejuk dan asri.

Berikut rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid, yang dikutip pada (30/07) mengenai restoran sushi di Bali yang tidak hanya menyajikan sushi lezat, tetapi juga menghadirkan panorama khas Pulau Dewata yang menyejukkan mata.

Tiger sushi

Tiger Sushi beralamat di Jl. Penestanan Kelod No. 8, Ubud. restoran ini terkenal dengan menu sushi roll yang dibuat menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Berbagai pilihan menu sushi roll tersedia di tiger sushi. Selain itu, di sini anda juga dapat menikmati sake dingin, yang cocok menemani santap sushi anda di Bali.

Sushi Seminyak Bali