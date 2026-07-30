Restoran Sushi Jepang di Bali, Nikmati Sensasi Santap With View yang Berkesan dan Memukau Mata

Ilustrasi sushi set di Bali/YouTube @10bestid
JawaPos.Com - Tidak hanya terkenal dengan pesona wisata alamnya, Bali juga memiliki beragam restoran menarik yang patut dikunjungi.
Salah satunya adalah restoran Jepang yang menyajikan aneka sushi signature beserta pilihan menu khas Jepang yang cukup lengkap.
Bahkan di beberapa tempat, mereka menggunakan ikan-ikan lokal berkualitas premium sebagai bahan utama menu sushi serta aneka hidangan seafood segar.
Selain menikmati santapan sushi yang lezat, restoran Jepang di Bali juga menawarkan view yang indah serta konsep tropical yang memikat.
Beberapa diantaranya bahkan ada yang berlokasi di pegunungan, sampai tepi sungai dengan nuansa yang sejuk dan asri.
Berikut rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid, yang dikutip pada (30/07) mengenai restoran sushi di Bali yang tidak hanya menyajikan sushi lezat, tetapi juga menghadirkan panorama khas Pulau Dewata yang menyejukkan mata.
Tiger sushi
Tiger Sushi beralamat di Jl. Penestanan Kelod No. 8, Ubud. restoran ini terkenal dengan menu sushi roll yang dibuat menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Berbagai pilihan menu sushi roll tersedia di tiger sushi. Selain itu, di sini anda juga dapat menikmati sake dingin, yang cocok menemani santap sushi anda di Bali.
Sushi Seminyak Bali
Restoran sushi yang satu ini bertempat di Jl. Raya Seminyak Jl. Camplung Tanduk No. 4x, Kuta. koki-koki di restoran ini menghadirkan kreasi sushi-sushi dengan tampilan yang unik, mulai dari sushi burrito sampai sushi berbentuk donat. Pengunjung juga bisa mencoba membuat sushi roll sendiri dengan didampingi oleh koki professional.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!