Jadi Rujukan Banyak Orang, Ini 10 Rekomendasi Restoran Sushi yang Enak di Bandung

Rekomendasi restoran sushi paling enak di Bandung
JawaPos.com - Bandung menjadi salah satu destinasi kuliner yang menawarkan beragam pilihan restoran sushi dengan cita rasa yang menggugah selera.
Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner Jepang, semakin banyak tempat makan yang menyajikan sushi berkualitas dengan konsep dan menu yang beragam.
Hal ini membuat pengalaman menikmati sushi di Kota Kembang semakin menarik, baik bagi pencinta kuliner Jepang maupun mereka yang ingin mencoba hidangan baru.
Mengutip kanal YouTube 10 BEST ID, terdapat sepuluh rekomendasi restoran sushi paling enak di Bandung yang layak masuk dalam daftar kunjungan.
1. Gage Sushi and Grill
Tempat makan ini terbilang baru namun sudah berhasil menarik perhatian sebagai destinasi kuliner Jepang favorit.
Berlokasi di Jalan Seram dengan atmosfer nyaman dan estetik bergaya Jepang modern yang memanjakan mata.
Keunikan utama terletak pada plating kreatif yang meniru ikon kota seperti gedung sate dan jembatan.
Menu andalannya mencakup hidangan dengan saus mentai gurih manis plus berbagai topping hingga beef aburi.
2. Sushi Mania Go
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