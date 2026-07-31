Rekomendasi Restoran Jepang di Bandung, Cocok untuk Menikmati Sushi Bersama Keluarga

JawaPos.Com - Bandung tidak pernah kehabisan cerita tentang kulinernya. Di Bandung, anda dapat menemukan berbagai hidangan lezat dengan pilihan yang sangat beragam.

Termasuk aneka restoran Jepang yang menyajikan hidangan khas menggunakan bahan baku berkualitas premium.

Restoran Jepang di Bandung menyediakan beragam pilihan menu, mulai dari sushi, sashimi, ramen, shabu-shabu, Japanese BBQ, sampai bento set yang lengkap.

Tidak heran jika restoran Jepang cocok untuk dinikmati bersama seluruh anggota keluarga. Jika anda sedang berencana berlibur ke Bandung, dan mencari restoran Jepang terbaik di Kota Kembang, beberapa rekomendasi berikut layak untuk anda kunjungi.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid,pada (30/07) berikut adalah daftar restoran Jepang di Bandung yang menawarkan suasana dan cita rasa otentik dari Jepang!.

Saisan Japanese Cuisine

Restoran ini beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 161, Siliwangi. Restoran ini memiliki desain interior bergaya khas Jepang yang otentik. Di sini,anda dapat memesan menu ramen, sashimi, serta aneka sushi. Suasananya yang nyaman membuat restoran ini cocok untuk berkumpul bersama teman ataupun keluarga.

Midori Japanese Restaurant

Restoran yang satu ini berlokasi di Jl. Sultan Tirtayasa No. 31, Bandung Wetan. Restoran ini menyajikan aneka hidangan Jepang seperti sushi, sashimi, ramen, tempura, sampai bento set yang disajikan dengan bahan-bahan yang segar. Interior bernuansa Jepang membuat pengunjung serasa sedang bersantap di Jepang.

Hanamasa Bandung