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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 28 Juli 2026 | 22.56 WIB

6 Rekomendasi Nasi Gudeg Terenak di Surabaya, Sajikan Cita Rasa yang Otentik dengan Lauk Beragam

Ilustrasi seporsi nasi gudeg/YouTube @10bestid - Image

Ilustrasi seporsi nasi gudeg/YouTube @10bestid

JawaPos.com - Kuliner Surabaya tidak hanya  soal makanan khas Jawa Timur.

Di Kota ini, juga terdapat ruang bagi beragam kuliner dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk salah satunya nasi gudeg.

Saat rindu menyantap seporsi nasi gudeg untuk sarapan, atau ingin diet dari makanan pedas,  maka anda tidak perlu repot-repot pergi ke Jogja ataupun Surakarta.

Di Kota ini, sudah tersedia sejumlah rumah makan yang menyajikan nasi gudeg dengan cita rasa otentik yang mirip di daerah asalnya.

Meskipun tidak banyak yang menjual nasi gudeg di Surabaya, beberapa tempat berikut tetap menjadi favorit karena menyajikan gudeg bercita rasa khas dengan berbagai pilihan lauk.

Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid yang dikutip pada (28/07) berikut adalah rekomendasi tempat menikmati sajian nasi gudeg di Surabaya.

Gudeg Buto Egijo berada di Jl. Gubeng Kertajaya VI A No. 46, Kertajaya. Warung makan ini buka setiap hari, mulai pukul 07.00-20.00. Warung ini menyediakan hidangan gudeg dengan cita rasa yang otentik.

Cita rasa gudeg di tempat ini memiliki perpaduan rasa manis dan gurih yang pas. Seporsinya terdiri dari nasi hangat, sayur nangka, ayam suwir, tahu, krecek, dan telur bacem. 

Depot Bu Harnik buka setiap hari mulai dari pukul 06.00. Tempat ini menawarkan nasi gudeg dengan berbagai pilihan menu seperti gudeg ayam, gudeg pecel, gudeg empal, dan nasi gudeg campur.

Harga yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari Rp 20.000-an. Depot gudeg Bu Harnik memiliki tempat yang bersih, dengan staff yang ramah,dan pelayanan yang profesional. 

Editor: Hanny Suwindari
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