Resep Chicken Patty Paprika dengan Mayones, Patty Ayam Juicy untuk Bekal dan Sarapan

Potret chicken patty paprika dengan mayones yang juicy dan praktis. (instagram.com/@kupicookie)

JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan ayam yang digoreng biasa, Chicken Patty Paprika dengan Mayones bisa menjadi alternatif menu yang lezat sekaligus praktis.

Patty ayam ini memiliki tekstur yang lembut dan juicy dengan tambahan paprika serta bawang bombai yang memberikan rasa manis alami dan aroma segar.



Dilansir dari Instagram @kupicookie, resep ini menggunakan paha ayam yang dicincang kasar sehingga teksturnya lebih terasa.

Setelah dipanaskan di atas pan, chicken patty disajikan bersama mayones, selada, dan taburan wijen hitam yang membuat tampilannya semakin menggugah selera.



Berbeda dengan nugget atau patty instan, chicken patty homemade memiliki tekstur daging yang lebih terasa dan bebas disesuaikan dengan selera.

Tambahan paprika dan bawang bombai membuat rasanya lebih segar, sementara roti tawar membantu menghasilkan tekstur yang lembut. Menu ini cocok dijadikan lauk, isian burger, bekal sekolah, hingga menu sarapan yang praktis.



Bahan-Bahan

250 gram paha ayam, cincang kasar

1 buah bawang bombai kecil, cincang

¼ buah paprika kuning, potong kecil

¼ buah paprika merah, potong kecil

1 lembar roti tawar

1 butir telur

2 sdm tepung maizena

1 sdt saus tiram

Lada bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya



Pelengkap

Mayones

Selada (lettuce)

Biji wijen hitam



Cara Membuat Chicken Patty Paprika

1. Siapkan Adonan

Masukkan ayam cincang, bawang bombai, paprika merah, paprika kuning, roti tawar, telur, tepung maizena, saus tiram, garam, lada, dan kaldu jamur ke dalam wadah.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

2. Bentuk Patty

Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk menjadi bulat pipih sesuai ukuran yang diinginkan.

3. Dinginkan

Simpan patty di dalam freezer selama sekitar 30 menit agar bentuknya lebih kokoh dan mudah dimasak.

4. Pan Fry

Panaskan sedikit minyak atau butter di atas wajan.

Masak chicken patty dengan api sedang hingga kedua sisinya berwarna kecokelatan dan matang sempurna.

5. Sajikan

Susun chicken patty di atas selada.

Tambahkan mayones sesuai selera dan taburi wijen hitam sebelum disajikan.



Gunakan paha ayam karena kandungan lemaknya membuat patty lebih juicy dibandingkan dada ayam. Jangan mengaduk adonan terlalu lama agar tekstur daging tetap terasa. Dinginkan adonan sebelum dimasak agar bentuk patty tidak mudah hancur saat dipanggang.



Chicken Patty Paprika dapat disajikan bersama nasi hangat, kentang goreng, salad sayuran, atau dijadikan isian burger dan sandwich. Tambahan saus sambal, mustard, atau keju lembar juga bisa membuat rasanya semakin nikmat.



Chicken Patty Paprika dengan Mayones menjadi pilihan menu praktis yang lezat dan mengenyangkan. Dengan tekstur ayam yang juicy, rasa gurih dari bumbu, serta kesegaran paprika, hidangan ini cocok untuk bekal, sarapan, maupun makan malam bersama keluarga.

***