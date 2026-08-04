Resep Ayam Kecap Simpel Rumahan, Gurih Manis Jadi Favorit Keluarga

JawaPos.com - Ayam kecap merupakan salah satu menu rumahan yang tidak pernah gagal menggugah selera. Perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma bawang yang khas menjadikan hidangan ini cocok dinikmati kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam. Selain rasanya yang familiar, ayam kecap juga digemari karena proses memasaknya relatif mudah dan tidak membutuhkan teknik rumit.

Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang mencari resep masakan praktis namun tetap lezat. Ayam kecap simpel rumahan menjadi solusi karena menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan waktu memasak yang singkat. Meski sederhana, rasa yang dihasilkan tetap kaya dan mampu bersaing dengan masakan restoran.

Resep ini juga fleksibel untuk dikreasikan sesuai selera keluarga. Tingkat kemanisan, kepedasan, hingga tekstur ayam bisa disesuaikan tanpa mengurangi cita rasa utamanya. Tak heran jika ayam kecap selalu menjadi menu andalan di banyak rumah.

Bahan-bahan Ayam Kecap Simpel

250 gram paha ayam

2 sdt tepung maizena

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap jamur

1 sdm kecap manis

5 siung bawang putih (cincang halus)

Gula secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

2 batang besar daun bawang (potong besar)

5 cabai keriting (potong serong)

Cara Membuat Ayam Kecap

1. Campurkan ayam dengan tepung maizena, saus tiram, kecap jamur, kecap manis, bawang putih, gula, dan kaldu jamur.

2. Aduk hingga semua bahan tercampur rata lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap.

3. Panaskan wajan, lalu tumis ayam yang telah dimarinasi hingga setengah matang dan bumbu mulai mengental.

4. Masukkan daun bawang dan cabai keriting, aduk rata hingga ayam matang sempurna.

5. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan selagi hangat.

Salah satu keunggulan ayam kecap ini terletak pada teksturnya yang lembut dengan balutan saus kecap yang mengilap. Tepung maizena membantu mengunci bumbu agar lebih menempel pada ayam, sehingga setiap gigitan terasa gurih dan manis secara seimbang. Aroma bawang putih yang ditumis bersama kecap semakin menambah kelezatan hidangan ini.

Tambahan daun bawang dan cabai keriting memberikan sensasi segar serta sedikit pedas yang tidak berlebihan. Perpaduan ini membuat ayam kecap tidak terasa enek meskipun disantap bersama nasi hangat. Menu ini juga cocok dipadukan dengan telur ceplok atau tumisan sayur sederhana.

Ayam kecap simpel rumahan sangat cocok dijadikan menu harian karena praktis dan ekonomis. Proses memasaknya tidak memakan banyak waktu, sehingga pas untuk kamu yang ingin tetap menyajikan makanan rumahan di tengah jadwal yang padat. Selain itu, bahan-bahannya mudah ditemukan di dapur tanpa perlu belanja khusus.

Menu ini juga aman untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tingkat rasa manis dan gurihnya bisa disesuaikan, menjadikannya favorit satu keluarga. Dengan penyajian yang sederhana, ayam kecap tetap terasa istimewa.