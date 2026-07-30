Dijamin Bikin Ketagihan! Resep Ayam Kecap ala Michele Alex: Manis, Gurih, dan Wangi

JawaPos.com - Ayam Kecap yang telah dibagikan Michele Alex di Instagramnya. Hidangan ini dikenal dengan perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma wangi yang khas.

Michele Alex, seorang kreator kuliner yang sering membagikan resep-resep sederhana namun istimewa, menghadirkan ayam kecap dengan sentuhan spesial yang membuatnya semakin lezat.

Rahasia kelezatan ayam kecap ini terletak pada pemilihan bahan berkualitas dan teknik memasak yang tepat, sehingga menghasilkan daging ayam yang lembut dan bumbu yang meresap sempurna.

Proses memasak ayam kecap ini juga cukup mudah. Berikut bahan dan langkahnya!

Bahan:

· 12 butir bawang merah

· 6 siung bawang putih

· 2 buah kentang ukuran sedang

· 1 genggam tahu goreng