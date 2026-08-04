Resep Black Sesame Balls, Tang Yuan Isi Wijen Hitam Lumer dengan Kuah Susu Jahe Hangat

Potret black sesame balls atau tang yuan isi wijen hitam lumer dan kuah susu jahe. (Sumber: instagram.com/@ameliachuatan)
JawaPos.com - Jika sedang mencari hidangan penutup yang hangat dan menenangkan, Black Sesame Balls atau Tang Yuan bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Dessert khas Asia ini memiliki kulit mochi yang kenyal dengan isian wijen hitam yang lumer, kemudian disajikan dalam kuah susu jahe hangat yang harum dan creamy.
Dilansir dari Instagram @ameliachuatan, resep ini terinspirasi dari Tang Yuan yang populer di kawasan Chinatown Bangkok. Perpaduan tekstur mochi yang chewy, isian wijen yang kaya rasa, dan kuah susu jahe hangat menciptakan dessert yang sederhana tetapi begitu memanjakan lidah.
Tang Yuan dikenal sebagai salah satu hidangan penutup yang memiliki tekstur kenyal khas tepung ketan. Isian wijen hitam memberikan cita rasa gurih, sedikit manis, dan aroma kacang yang khas, sementara kuah susu jahe menghadirkan sensasi hangat yang cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika ingin menikmati comfort food.
Selain rasanya yang lezat, resep ini juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Bahan-Bahan
Isian
100 gram biji wijen hitam
30 gram biji wijen putih
40 gram gula palem atau gula merah
45 gram mentega cair
¼ sdt garam
Kulit Tang Yuan
240 gram tepung ketan
120-130 ml air panas
15 gram gula pasir
¼ sdt garam
Kuah Susu Jahe
450 ml susu full cream
150 ml air
40 gram gula pasir
40 gram jahe tua, memarkan atau iris tipis
2 lembar daun pandan
¼ sdt garam
Cara Membuat Black Sesame Balls
1. Buat Isian
Sangrai biji wijen hitam dan biji wijen putih hingga harum.
Haluskan bersama gula palem atau gula merah, garam, dan mentega cair hingga membentuk adonan yang bisa dipulung.
Simpan dalam lemari pendingin hingga lebih padat agar mudah dibentuk.
2. Siapkan Kulit Tang Yuan
Campurkan tepung ketan, gula pasir, dan garam.
Tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga menjadi adonan yang lembut dan tidak lengket.
3. Bentuk Tang Yuan
Ambil sedikit adonan kulit, pipihkan, lalu isi dengan adonan wijen hitam.
Tutup rapat dan bulatkan hingga permukaannya halus.
Lakukan hingga semua adonan habis.
4. Rebus Tang Yuan
Didihkan air dalam panci.
Masukkan bola-bola tang yuan dan rebus hingga mengapung.
Setelah mengapung, biarkan sekitar 1-2 menit agar bagian dalam matang sempurna, lalu angkat.
5. Buat Kuah
Masukkan susu full cream, air, jahe, daun pandan, gula, dan garam ke dalam panci.
Masak dengan api kecil hingga hangat dan seluruh bahan larut, tetapi jangan sampai mendidih agar susu tidak pecah.
6. Sajikan
Masukkan Tang Yuan ke dalam mangkuk, lalu siram dengan kuah susu jahe hangat.
Sajikan selagi hangat.
Gunakan air yang benar-benar panas saat membuat adonan agar tepung ketan lebih mudah menyatu dan menghasilkan tekstur yang kenyal. Pastikan isian sudah cukup dingin sebelum dibentuk agar tidak mudah bocor saat direbus.
Saat memasak kuah susu, gunakan api kecil agar susu tetap lembut dan tidak pecah, sementara aroma jahe dan pandan dapat keluar dengan sempurna.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut