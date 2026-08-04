Resep Black Sesame Balls, Tang Yuan Isi Wijen Hitam Lumer dengan Kuah Susu Jahe Hangat

JawaPos.com - Jika sedang mencari hidangan penutup yang hangat dan menenangkan, Black Sesame Balls atau Tang Yuan bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Dessert khas Asia ini memiliki kulit mochi yang kenyal dengan isian wijen hitam yang lumer, kemudian disajikan dalam kuah susu jahe hangat yang harum dan creamy.

Dilansir dari Instagram @ameliachuatan, resep ini terinspirasi dari Tang Yuan yang populer di kawasan Chinatown Bangkok. Perpaduan tekstur mochi yang chewy, isian wijen yang kaya rasa, dan kuah susu jahe hangat menciptakan dessert yang sederhana tetapi begitu memanjakan lidah.

Tang Yuan dikenal sebagai salah satu hidangan penutup yang memiliki tekstur kenyal khas tepung ketan. Isian wijen hitam memberikan cita rasa gurih, sedikit manis, dan aroma kacang yang khas, sementara kuah susu jahe menghadirkan sensasi hangat yang cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika ingin menikmati comfort food.

Selain rasanya yang lezat, resep ini juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Bahan-Bahan

Isian

100 gram biji wijen hitam

30 gram biji wijen putih

40 gram gula palem atau gula merah

45 gram mentega cair

¼ sdt garam

Kulit Tang Yuan

240 gram tepung ketan

120-130 ml air panas

15 gram gula pasir

¼ sdt garam

Kuah Susu Jahe

450 ml susu full cream

150 ml air

40 gram gula pasir

40 gram jahe tua, memarkan atau iris tipis

2 lembar daun pandan

¼ sdt garam

Cara Membuat Black Sesame Balls

1. Buat Isian

Sangrai biji wijen hitam dan biji wijen putih hingga harum.

Haluskan bersama gula palem atau gula merah, garam, dan mentega cair hingga membentuk adonan yang bisa dipulung.

Simpan dalam lemari pendingin hingga lebih padat agar mudah dibentuk.

2. Siapkan Kulit Tang Yuan

Campurkan tepung ketan, gula pasir, dan garam.

Tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga menjadi adonan yang lembut dan tidak lengket.

3. Bentuk Tang Yuan

Ambil sedikit adonan kulit, pipihkan, lalu isi dengan adonan wijen hitam.

Tutup rapat dan bulatkan hingga permukaannya halus.

Lakukan hingga semua adonan habis.

4. Rebus Tang Yuan

Didihkan air dalam panci.

Masukkan bola-bola tang yuan dan rebus hingga mengapung.

Setelah mengapung, biarkan sekitar 1-2 menit agar bagian dalam matang sempurna, lalu angkat.

5. Buat Kuah

Masukkan susu full cream, air, jahe, daun pandan, gula, dan garam ke dalam panci.

Masak dengan api kecil hingga hangat dan seluruh bahan larut, tetapi jangan sampai mendidih agar susu tidak pecah.

6. Sajikan

Masukkan Tang Yuan ke dalam mangkuk, lalu siram dengan kuah susu jahe hangat.

Sajikan selagi hangat.

Gunakan air yang benar-benar panas saat membuat adonan agar tepung ketan lebih mudah menyatu dan menghasilkan tekstur yang kenyal. Pastikan isian sudah cukup dingin sebelum dibentuk agar tidak mudah bocor saat direbus.