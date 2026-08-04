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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.47 WIB

Resep Gil Gamja Crispy, Camilan Kentang Korea yang Renyah dan Cocok untuk Ide Jualan

Potret gil gamja crispy ala Korea yang renyah dan mudah dibuat. (Sumber: instagram.com/@michelealex)


JawaPos.com - Camilan berbahan kentang memang selalu berhasil mencuri perhatian, apalagi jika memiliki tekstur renyah di luar dan kenyal di dalam seperti Gil Gamja.

 
Jajanan khas Korea yang sedang viral ini memiliki bentuk panjang menyerupai tali dengan cita rasa gurih yang bikin sulit berhenti ngemil.

Dilansir dari Instagram @michelealex, resep Gil Gamja ini sangat cocok dijadikan ide jualan karena menggunakan bahan yang sederhana, proses pembuatannya praktis, dan menghasilkan banyak porsi. Ditambah saus mayo pedas yang creamy, camilan ini dijamin semakin menggugah selera.
 
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Gil Gamja memiliki perpaduan tekstur yang unik. Bagian luarnya renyah setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan sedikit kenyal berkat campuran kentang dan tepung tapioka.

Selain itu, bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan dan biaya pembuatannya relatif terjangkau, sehingga cocok dijadikan camilan rumahan maupun peluang usaha.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
500 gram kentang, kupas dan potong-potong
162 gram air
125 gram tepung tapioka
⅔ sdt garam
½ sdt kaldu bubuk

Bahan Saus Mayo Pedas
6 sdm mayones
6 sdm saus sambal
1-2 sdm susu kental manis
1 sdt perasan jeruk nipis

Cara Membuat Gil Gamja
1. Haluskan Kentang
Masukkan kentang dan air ke dalam blender.
Proses hingga benar-benar halus.
2. Masak Adonan
Tuang adonan kentang ke dalam wajan atau pan antilengket.
Masak menggunakan api kecil hingga sedang sambil terus diaduk hingga adonan mengental dan berubah menjadi agak transparan.
3. Tambahkan Tepung
Matikan api.
Masukkan tepung tapioka, garam, dan kaldu bubuk.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang kalis.
4. Bentuk dan Goreng
Masukkan adonan ke dalam piping bag.
Gunting ujung piping bag, lalu semprotkan adonan langsung ke dalam minyak panas sambil dipotong sesuai panjang yang diinginkan.
Goreng dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.
Angkat, lalu tiriskan.
5. Buat Saus Mayo Pedas
Campurkan mayones, saus sambal, susu kental manis, dan perasan jeruk nipis.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
Sajikan sebagai cocolan Gil Gamja.

Pastikan adonan dimasak hingga benar-benar mengental sebelum ditambahkan tepung tapioka agar teksturnya lebih kenyal.

Gunakan api sedang saat menggoreng supaya bagian luar matang merata tanpa cepat gosong. Setelah matang, tiriskan di atas rak kawat agar hasilnya tetap renyah lebih lama.

Selain disajikan dengan saus mayo pedas, Gil Gamja juga cocok dipadukan dengan saus keju, saus barbeque, honey mustard, atau bubuk bumbu aneka rasa seperti balado, barbeque, jagung bakar, hingga rumput laut.

Jika ingin dijadikan ide jualan, kemas dalam cup atau paper tray agar tampil lebih menarik. Gil Gamja Crispy menjadi salah satu camilan viral Korea yang layak dicoba di rumah.

Dengan bahan sederhana, hasil yang melimpah, serta tekstur renyah yang bikin ketagihan, camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga maupun dijadikan peluang usaha. Tambahan saus mayo pedas yang creamy membuat setiap gigitannya semakin nikmat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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