Resep Gil Gamja Crispy, Camilan Kentang Korea yang Renyah dan Cocok untuk Ide Jualan

Jajanan khas Korea yang sedang viral ini memiliki bentuk panjang menyerupai tali dengan cita rasa gurih yang bikin sulit berhenti ngemil.



Dilansir dari Instagram @michelealex, resep Gil Gamja ini sangat cocok dijadikan ide jualan karena menggunakan bahan yang sederhana, proses pembuatannya praktis, dan menghasilkan banyak porsi. Ditambah saus mayo pedas yang creamy, camilan ini dijamin semakin menggugah selera.

Gil Gamja memiliki perpaduan tekstur yang unik. Bagian luarnya renyah setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan sedikit kenyal berkat campuran kentang dan tepung tapioka.Selain itu, bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan dan biaya pembuatannya relatif terjangkau, sehingga cocok dijadikan camilan rumahan maupun peluang usaha.500 gram kentang, kupas dan potong-potong162 gram air125 gram tepung tapioka⅔ sdt garam½ sdt kaldu bubuk6 sdm mayones6 sdm saus sambal1-2 sdm susu kental manis1 sdt perasan jeruk nipis1. Haluskan KentangMasukkan kentang dan air ke dalam blender.Proses hingga benar-benar halus.2. Masak AdonanTuang adonan kentang ke dalam wajan atau pan antilengket.Masak menggunakan api kecil hingga sedang sambil terus diaduk hingga adonan mengental dan berubah menjadi agak transparan.3. Tambahkan TepungMatikan api.Masukkan tepung tapioka, garam, dan kaldu bubuk.Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang kalis.4. Bentuk dan GorengMasukkan adonan ke dalam piping bag.Gunting ujung piping bag, lalu semprotkan adonan langsung ke dalam minyak panas sambil dipotong sesuai panjang yang diinginkan.Goreng dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.Angkat, lalu tiriskan.5. Buat Saus Mayo PedasCampurkan mayones, saus sambal, susu kental manis, dan perasan jeruk nipis.Aduk hingga semua bahan tercampur rata.Sajikan sebagai cocolan Gil Gamja.Pastikan adonan dimasak hingga benar-benar mengental sebelum ditambahkan tepung tapioka agar teksturnya lebih kenyal.Gunakan api sedang saat menggoreng supaya bagian luar matang merata tanpa cepat gosong. Setelah matang, tiriskan di atas rak kawat agar hasilnya tetap renyah lebih lama.Selain disajikan dengan saus mayo pedas, Gil Gamja juga cocok dipadukan dengan saus keju, saus barbeque, honey mustard, atau bubuk bumbu aneka rasa seperti balado, barbeque, jagung bakar, hingga rumput laut.Jika ingin dijadikan ide jualan, kemas dalam cup atau paper tray agar tampil lebih menarik. Gil Gamja Crispy menjadi salah satu camilan viral Korea yang layak dicoba di rumah.Dengan bahan sederhana, hasil yang melimpah, serta tekstur renyah yang bikin ketagihan, camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga maupun dijadikan peluang usaha. Tambahan saus mayo pedas yang creamy membuat setiap gigitannya semakin nikmat.