Resep Tahu Telur Sambal Geprek, Lauk Sederhana Pedas Gurih yang Bikin Nambah Nasi

Bahan-Bahan

Bahan Tahu Telur

4 butir telur

3 kotak tahu

2 batang daun bawang, iris tipis

Sedikit garam

½ sdt lada bubuk

½ sdt kaldu bubuk

Bahan Sambal Geprek

Bawang merah secukupnya

Bawang putih secukupnya

Cabai rawit sesuai selera

Tomat

Terasi

Garam secukupnya

Gula merah secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Cara Membuat Tahu Telur Sambal Geprek

1. Siapkan Adonan Tahu Telur

Hancurkan tahu hingga agak halus.

Masukkan telur, daun bawang, garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

2. Goreng Hingga Matang

Panaskan minyak secukupnya.

Tuang adonan tahu telur, lalu goreng hingga kedua sisinya berwarna kuning keemasan.

Angkat dan tiriskan.

3. Buat Sambal Geprek

Goreng atau sangrai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, dan terasi hingga layu.

Ulek bersama garam, gula merah, dan penyedap rasa hingga teksturnya sesuai selera.

4. Geprek Tahu Telur

Letakkan tahu telur yang sudah digoreng di atas cobek atau piring.

Siram atau lumuri dengan sambal geprek, lalu tekan perlahan agar sambal meresap ke permukaan tahu telur.

5. Sajikan

Sajikan bersama nasi putih hangat dan lalapan timun agar semakin nikmat.

Gunakan tahu yang tidak terlalu banyak mengandung air agar adonan tidak mudah hancur saat digoreng.

Goreng menggunakan api sedang supaya bagian luar berwarna keemasan sementara bagian dalam tetap lembut. Untuk sambal, tingkat kepedasan dapat disesuaikan dengan jumlah cabai rawit yang digunakan.

Selain timun, Tahu Telur Sambal Geprek juga cocok disajikan bersama daun kemangi, kol rebus, selada, atau lalapan segar lainnya. Jika ingin lebih mengenyangkan, tambahkan kerupuk atau tempe goreng sebagai pelengkap.

Tahu Telur Sambal Geprek menjadi pilihan lauk rumahan yang sederhana, hemat, namun tetap kaya rasa.