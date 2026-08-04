Resep Tahu Telur Sambal Geprek, Lauk Sederhana Pedas Gurih yang Bikin Nambah Nasi

Potret tahu telur sambal geprek yang gurih dan pedas. (Sumber: instagram.com/@dianariza31)
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Bahan-Bahan
Bahan Tahu Telur
4 butir telur
3 kotak tahu
2 batang daun bawang, iris tipis
Sedikit garam
½ sdt lada bubuk
½ sdt kaldu bubuk
Bahan Sambal Geprek
Bawang merah secukupnya
Bawang putih secukupnya
Cabai rawit sesuai selera
Tomat
Terasi
Garam secukupnya
Gula merah secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Cara Membuat Tahu Telur Sambal Geprek
1. Siapkan Adonan Tahu Telur
Hancurkan tahu hingga agak halus.
Masukkan telur, daun bawang, garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
2. Goreng Hingga Matang
Panaskan minyak secukupnya.
Tuang adonan tahu telur, lalu goreng hingga kedua sisinya berwarna kuning keemasan.
Angkat dan tiriskan.
3. Buat Sambal Geprek
Goreng atau sangrai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, dan terasi hingga layu.
Ulek bersama garam, gula merah, dan penyedap rasa hingga teksturnya sesuai selera.
4. Geprek Tahu Telur
Letakkan tahu telur yang sudah digoreng di atas cobek atau piring.
Siram atau lumuri dengan sambal geprek, lalu tekan perlahan agar sambal meresap ke permukaan tahu telur.
5. Sajikan
Sajikan bersama nasi putih hangat dan lalapan timun agar semakin nikmat.
Gunakan tahu yang tidak terlalu banyak mengandung air agar adonan tidak mudah hancur saat digoreng.
Goreng menggunakan api sedang supaya bagian luar berwarna keemasan sementara bagian dalam tetap lembut. Untuk sambal, tingkat kepedasan dapat disesuaikan dengan jumlah cabai rawit yang digunakan.
Selain timun, Tahu Telur Sambal Geprek juga cocok disajikan bersama daun kemangi, kol rebus, selada, atau lalapan segar lainnya. Jika ingin lebih mengenyangkan, tambahkan kerupuk atau tempe goreng sebagai pelengkap.
Tahu Telur Sambal Geprek menjadi pilihan lauk rumahan yang sederhana, hemat, namun tetap kaya rasa.
Perpaduan tahu, telur, dan sambal pedas membuat menu ini cocok disantap kapan saja, terutama saat ingin menikmati hidangan praktis yang mampu membuat nasi hangat cepat habis.
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Jawa Pos
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