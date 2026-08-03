Rekomendasi Warung Nasi Ulam Terenak di Jakarta, Menu Lengkap dengan Cita Rasa Gurih yang Menggoda

Ilustrasi nasi ulam/Magnific
JawaPos.com - Nasi ulam Betawi merupakan salah satu kuliner legendaris di Jakarta.
Perpaduan nasi ulam dengan aneka lauk yang lengkap menjadikannya pilihan favorit sebagai menu sarapan. Nasi ulam memiliki cita rasa gurih karena penggunaan rempah-rempah khas dan perpaduan santan di dalam proses memasaknya.
Seporsi nasi ulam disajikan lengkap dengan semur, dendeng, tempe orek, tahu kecap. Bihun goreng, dan juga sambal.
Kombinasi rasa gurih dengan pilihan lauk yang beragam membuat warung nasi ulam selalu ramai diburu para pecinta kuliner, terutama saat sarapan dan makan malam.
Jika anda sedang ingin mencari rekomendasi hidangan legendaris nasi ulam ini, berdasarkan informasi dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER ada (02/07), berikut beberapa warung nasi ulam legendaris di Jakarta.
Nasi Ulam Ahmad
Nasi Ulam Ahmad berada di Jl. Perniagaan Timur 3. Tempat ini merupakan salah satu warung nasi ulam terbaik di jakarta. Seporsi nasi ulam ini dibanderol dengan harga Rp 2.000-Rp 30.000.
Nasi ulam Ahmad buka setiap hari mulai dari pukul 10.00-16.00. Sajian nasi ulamnya dilengkapi dengan dendeng, cumi, dan telur dadar, peyek krispi, serta daun kemangi yang segar yang menambah cita rasa nasi ulam ini.
Nasi Ulam Betawi Kampung Baru
Nasi Ulam Betawi Kampung Baru berada di Jl. H. Soleh II Ujung No. 75, Kebon Jeruk. Warung ini menyediakan nasi ulam khas Kampung Betawi. Warung nasi ulam kampung baru mulai dari 06.00-19.00.
Nasi ulam yang satu ini disajikan bersama tambahan urap dengan parutan kelapa muda, nasi yang sangat gurih, ayamnya yang empuk, dengan cita rasa manis yang pas.
Nasi Ulam Alung
Nasi Ulam Alung terletak di Jl. Gajah Mada No. 51 RT 01 RW 08, Taman Sari. warung nasi ulam ini sudah mulai buka pukul 00.00-13.00.
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