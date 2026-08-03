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Antara
Senin, 3 Agustus 2026 | 13.34 WIB

BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Jakarta Sore hingga Malam Ini

Ilustrasi hujan (Freepik) - Image

Ilustrasi hujan (Freepik)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan melanda sebagian wilayah Jakarta pada Senin sore dan berlanjut hingga malam hari.

BMKG melalui laman instagram resmi @infobmkg menyebutkan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan mulai sore hingga malam hari.

Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi cerah berawan pada sore hingga malam hari.

Adapun Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan pada sore hari, lalu mengalami udara kabur (kondisi saat jarak pandang menjadi lebih pendek karena debu atau polusi udara) pada malam hari.

Sementara itu, pada pagi hari, seluruh wilayah kota administrasi Jakarta diprediksi cerah berawan, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu cerah.

Pada siang hari, lima wilayah kota yakni Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diprakirakan berawan, serta Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan.

Suhu wilayah Jakarta Senin ini yakni 28 derajat Celcius.

Editor: Bintang Pradewo
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