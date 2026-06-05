5 Warung Gado-gado Enak di Malang, Kuliner yang Sering Direkomendasikan dari Mulut ke Mulut

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan kuliner gado-gado yang sangat lezat dan sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Dari warung gado-gado legendaris yang sudah berdiri sejak 1992 hingga kedai gado-gado dengan bumbu kacang yang sangat lembut dan cita rasa yang sangat autentik, gado-gado di Malang selalu sering direkomendasikan dari mulut ke mulut.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi gado-gado terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Travelingyuk pada Kamis (4/6), berikut lima rekomendasi kuliner gado-gado enak di Malang.

1. Gado-gado Pak Atim

Warung yang berlokasi di Pujasera Dempo, Jalan Gede, Kelurahan Oro-oro Dowo, dan buka setiap hari kecuali Minggu mulai pukul 08.30 hingga 15.30 ini menyajikan gado-gado dengan sayuran yang sangat segar dan saus kacang yang sangat lembut dan nikmat.

Porsinya sangat besar dengan kerupuk yang sangat melimpah dan tersedia pilihan untuk tidak menyertakan sambal bagi kamu yang tidak menyukai pedas.

Harga yang sangat terjangkau hanya Rp 13.000 per porsi menjadikannya pilihan gado-gado yang sangat ramah di kantong.

Bumbu kacangnya yang sangat mantap dan kerupuk yang sangat banyak membuat setiap porsi terasa sangat memuaskan.