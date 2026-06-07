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Minggu, 7 Juni 2026 | 11.57 WIB

11 Warung Penyetan di Sidoarjo yang Ramai Diburu Saat Kuliner Makan Malam, Sambal Uleknya Bikin Nagih

rekomendasi kuliner penyetan enak di Sidoarjo./Magnific/ ikarahma - Image

rekomendasi kuliner penyetan enak di Sidoarjo./Magnific/ ikarahma

JawaPos.com - Sidoarjo menyimpan banyak pilihan kuliner penyetan yang lezat dan sangat menggugah selera untuk semua kalangan.

Dari warung penyetan iga yang sangat terkenal hingga lesehan penyetan ayam dengan bumbu sambal ulek yang sangat nagih, penyetan khas di Sidoarjo hadir dengan cita rasa yang sangat beragam dan harga yang sangat terjangkau.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi penyetan terenak di Sidoarjo, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada  Sabtu (6/6), berikut sebelas rekomendasi kuliner penyetan enak di Sidoarjo.

1. Warung Leko

Warung yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 3D, Pucang, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.00 ini sangat terkenal dengan sajian iga penyet yang gurih, lembut, dan manis dengan sambal yang sangat menggugah selera.

Selain iga penyet, tersedia pula iga bakar, tempe penyet, ayam penyet, ikan penyet, dan berbagai pilihan penyetan lainnya yang sangat beragam.

2. Penyetan Mbak Siti

Warung yang berlokasi di Jalan Perumahan Jenggolo Asri Nomor 59, Pagerwojo, Buduran, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.30 ini menawarkan sambal yang sangat pedas dan sedap dengan harga yang sangat terjangkau.

Pilihan penyetan yang tersedia sangat beragam mulai dari ayam penyet, lele penyet, ikan pei, telur, ikan asap, hingga rempelo ati yang sangat diminati pengunjung.

Editor: Hanny Suwindari
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