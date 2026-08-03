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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.15 WIB

Tak Perlu Ribet, Resep Tumis Ati Ampela Cabe Ijo Ini Wajib Dicoba di Rumah

Tumis Ati Ampela Cabe Ijo yang Gurih, Meresap, dan Dijamin Bikin Nambah Nasi Terus (DEVINA HERMAWAN) - Image

Tumis Ati Ampela Cabe Ijo yang Gurih, Meresap, dan Dijamin Bikin Nambah Nasi Terus (DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com – Tumis ati ampela cabe ijo bisa menjadi pilihan menu rumahan yang nikmat untuk menemani waktu makan siang.

Olahan berbahan dasar ati ampela ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah. Perpaduan cabai hijau serta bumbu sederhana membuat hidangan ini semakin menggugah selera, terutama jika disantap bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya yang lezat, tumis ati ampela cabe ijo juga cukup mudah dibuat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep tumis ati ampela cabe ijo yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan:

  • 500 gram ati ampela
  • 2 lembar daun salam
  • 40 gram jahe, iris dan memarkan
  • 1 sendok makan garam
  • 1,5 liter air

Bahan bumbu halus:

  • 6 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 4 butir kemiri sangrai
  • 20 buah cabai rawit hijau
  • 4 cm kunyit
  • 5 cm kencur
  • 60 ml minyak

Bahan tambahan:

  • 8 buah cabai hijau, potong besar
  • 10 buah cabai rawit merah, iris
  • 6 siung bawang merah, iris
  • 5 lembar daun jeruk
  • 2 lembar daun salam
  • 4 cm lengkuas, memarkan
  • 20 gram gula merah
  • ¼ sendok teh merica
  • 1 sendok makan kecap manis
  • 250 ml air
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Pelengkap:

  • Nasi putih hangat
  • Kerupuk

Cara membuat tumis ati ampela cabe ijo:

  1. Rebus air hingga mendidih, kemudian masukkan ati ampela bersama jahe, daun salam, dan garam. Masak selama kurang lebih 15 menit hingga matang. Setelah itu angkat dan tiriskan.
  2. Haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai rawit hijau, kunyit, kencur, dan minyak menggunakan blender hingga menjadi bumbu halus.
  3. Iris bawang merah dan memarkan lengkuas sebagai bahan tumisan.
  4. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk hingga harum.
  5. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis kembali sampai matang dan mengeluarkan aroma wangi.
  6. Potong ati ampela sesuai selera, lalu masukkan ke dalam tumisan. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
  7. Tambahkan cabai hijau, garam, gula merah, merica, kecap manis, kaldu jamur, dan air. Masak hingga bumbu meresap serta kuah menyusut.
  8. Masukkan irisan cabai rawit merah, lalu tumis sebentar hingga tercampur sempurna.
  9. Setelah matang, matikan api dan pindahkan tumis ati ampela cabe ijo ke dalam wadah saji.

Tumis ati ampela cabe ijo siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan kerupuk sebagai pelengkap. Hidangan sederhana ini cocok menjadi menu makan siang keluarga dengan rasa pedas gurih yang menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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