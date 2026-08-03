Tak Perlu Ribet, Resep Tumis Ati Ampela Cabe Ijo Ini Wajib Dicoba di Rumah

JawaPos.com – Tumis ati ampela cabe ijo bisa menjadi pilihan menu rumahan yang nikmat untuk menemani waktu makan siang.

Olahan berbahan dasar ati ampela ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah. Perpaduan cabai hijau serta bumbu sederhana membuat hidangan ini semakin menggugah selera, terutama jika disantap bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya yang lezat, tumis ati ampela cabe ijo juga cukup mudah dibuat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep tumis ati ampela cabe ijo yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.