Tak Perlu Ribet, Resep Tumis Ati Ampela Cabe Ijo Ini Wajib Dicoba di Rumah

Tumis Ati Ampela Cabe Ijo yang Gurih, Meresap, dan Dijamin Bikin Nambah Nasi Terus (DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com – Tumis ati ampela cabe ijo bisa menjadi pilihan menu rumahan yang nikmat untuk menemani waktu makan siang.
Olahan berbahan dasar ati ampela ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah. Perpaduan cabai hijau serta bumbu sederhana membuat hidangan ini semakin menggugah selera, terutama jika disantap bersama nasi putih hangat.
Selain rasanya yang lezat, tumis ati ampela cabe ijo juga cukup mudah dibuat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep tumis ati ampela cabe ijo yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.
Tumis ati ampela cabe ijo siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan kerupuk sebagai pelengkap. Hidangan sederhana ini cocok menjadi menu makan siang keluarga dengan rasa pedas gurih yang menggugah selera.
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