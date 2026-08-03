Tak Perlu Pakai Kambing, Tengkleng Iga Sapi Ini Tetap Nikmat dan Mudah Dibuat

Resep Tengkleng Iga Sapi yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com - Tengkleng merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang identik dengan penggunaan tulang kambing dan kuah rempah yang kaya rasa. Namun, kini sajian tersebut dapat dikreasikan menggunakan iga sapi yang lebih mudah ditemukan dan tetap menghasilkan cita rasa yang lezat.
Tengkleng iga sapi memiliki tekstur daging yang empuk dengan kuah gurih penuh aroma rempah. Hidangan ini cocok dijadikan menu utama saat makan bersama keluarga karena rasanya yang kuat dan mampu menggugah selera.
Selain nikmat, cara membuat tengkleng iga sapi juga cukup sederhana. Dengan bumbu yang tepat, sajian rumahan ini dapat menghadirkan cita rasa istimewa seperti hidangan restoran.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tengkleng iga sapi yang enak dan praktis untuk dibuat sendiri di rumah.
Tengkleng iga sapi siap disantap bersama nasi putih hangat. Hidangan berkuah rempah ini bisa menjadi pilihan menu spesial untuk makan bersama keluarga maupun saat ada acara tertentu.
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