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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 3 Agustus 2026 | 22.11 WIB

Tak Perlu Pakai Kambing, Tengkleng Iga Sapi Ini Tetap Nikmat dan Mudah Dibuat

Resep Tengkleng Iga Sapi yang Enak dan Bikin Nagih - Image

Resep Tengkleng Iga Sapi yang Enak dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Tengkleng merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang identik dengan penggunaan tulang kambing dan kuah rempah yang kaya rasa. Namun, kini sajian tersebut dapat dikreasikan menggunakan iga sapi yang lebih mudah ditemukan dan tetap menghasilkan cita rasa yang lezat.

Tengkleng iga sapi memiliki tekstur daging yang empuk dengan kuah gurih penuh aroma rempah. Hidangan ini cocok dijadikan menu utama saat makan bersama keluarga karena rasanya yang kuat dan mampu menggugah selera.

Selain nikmat, cara membuat tengkleng iga sapi juga cukup sederhana. Dengan bumbu yang tepat, sajian rumahan ini dapat menghadirkan cita rasa istimewa seperti hidangan restoran.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tengkleng iga sapi yang enak dan praktis untuk dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan Tengkleng Iga Sapi

  • 500 gram iga sapi

Bahan Bumbu Halus

  • 6 siung bawang merah
  • 4 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri
  • 1 ruas kunyit
  • 1 ruas jahe
  • 3 buah cabai merah
  • Ketumbar secukupnya
  • Merica secukupnya
  • Bubuk kari secukupnya

Bahan Pelengkap

  • Serai secukupnya
  • Lengkuas secukupnya
  • Daun salam secukupnya
  • Daun jeruk secukupnya
  • Cabai rawit utuh sesuai selera
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak goreng untuk menumis
  • Bawang goreng sebagai taburan

Cara Membuat Tengkleng Iga Sapi

  1. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai merah, ketumbar, dan sedikit air menggunakan blender hingga menjadi bumbu halus. Setelah itu, sisihkan.
  2. Masukkan iga sapi bersama air ke dalam panci presto. Masak atau presto selama kurang lebih 25 menit hingga daging menjadi lebih empuk.
  3. Setelah matang, angkat iga sapi dan simpan air kaldunya untuk digunakan kembali.
  4. Panaskan minyak dalam panci, kemudian tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
  5. Tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, serta lengkuas yang sudah dimemarkan. Tumis kembali hingga aroma rempah semakin keluar.
  6. Masukkan bubuk kari dan merica, lalu aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
  7. Tambahkan iga sapi yang sudah dipresto ke dalam tumisan bumbu. Tuangkan air kaldu sapi, lalu masukkan cabai rawit utuh sesuai selera.
  8. Beri tambahan garam dan penyedap rasa. Aduk perlahan hingga bumbu meresap dan masak beberapa saat.
  9. Setelah kuah dan bumbu tercampur sempurna, matikan kompor. Pindahkan tengkleng iga sapi ke dalam mangkuk saji.
  10. Taburkan bawang goreng di atasnya agar aroma dan rasanya semakin nikmat.

Tengkleng iga sapi siap disantap bersama nasi putih hangat. Hidangan berkuah rempah ini bisa menjadi pilihan menu spesial untuk makan bersama keluarga maupun saat ada acara tertentu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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