Tak Perlu ke Restoran, Resep Udang Cereal Ini Bisa Dibuat Sendiri dengan Bahan Sederhana

Resep Udang Cereal yang Enak dan Praktis. (YouTube Ade Koerniawan)
JawaPos.com – Udang cereal merupakan salah satu hidangan seafood khas Singapura yang kini semakin populer dan banyak digemari masyarakat Indonesia.
Menu ini menawarkan perpaduan rasa yang unik dari udang goreng renyah, balutan sereal gurih, serta aroma khas daun kari yang membuat cita rasanya semakin menggoda.
Tidak hanya cocok disajikan sebagai menu utama, udang cereal juga bisa menjadi hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga atau ketika menikmati waktu santai di akhir pekan.
Menariknya, hidangan ini tidak harus dibeli di restoran. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu bisa mencoba membuat udang cereal sendiri di rumah dengan rasa yang tidak kalah lezat.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep udang cereal yang renyah, gurih, dan cocok untuk sajian keluarga.
Bahan untuk marinasi udang:
Bahan pelapis udang:
Bahan campuran cereal:
Bahan tambahan:
Udang cereal siap dinikmati. Perpaduan udang yang renyah dengan rasa gurih dari cereal membuat hidangan ini cocok menjadi menu favorit baru di rumah.
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