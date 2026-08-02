Tak Perlu ke Restoran, Resep Udang Cereal Ini Bisa Dibuat Sendiri dengan Bahan Sederhana

JawaPos.com – Udang cereal merupakan salah satu hidangan seafood khas Singapura yang kini semakin populer dan banyak digemari masyarakat Indonesia.

Menu ini menawarkan perpaduan rasa yang unik dari udang goreng renyah, balutan sereal gurih, serta aroma khas daun kari yang membuat cita rasanya semakin menggoda.

Tidak hanya cocok disajikan sebagai menu utama, udang cereal juga bisa menjadi hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga atau ketika menikmati waktu santai di akhir pekan.

Menariknya, hidangan ini tidak harus dibeli di restoran. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu bisa mencoba membuat udang cereal sendiri di rumah dengan rasa yang tidak kalah lezat.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep udang cereal yang renyah, gurih, dan cocok untuk sajian keluarga.

Bahan-bahan Membuat Udang Cereal Bahan untuk marinasi udang:

200 gram udang

Air perasan jeruk nipis secukupnya

Sejumput garam

Sejumput merica Bahan pelapis udang:

50 gram tepung terigu

50 gram tepung maizena

¼ sendok teh merica

¼ sendok teh kaldu ayam Bahan campuran cereal:

80 gram nestum

25 gram susu bubuk

½ sendok makan kaldu ayam

½ sendok teh merica

½ sendok teh gula Bahan tambahan: