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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.57 WIB

Tak Perlu ke Restoran, Resep Udang Cereal Ini Bisa Dibuat Sendiri dengan Bahan Sederhana

Resep Udang Cereal yang Enak dan Praktis. (YouTube Ade Koerniawan) - Image

Resep Udang Cereal yang Enak dan Praktis. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com – Udang cereal merupakan salah satu hidangan seafood khas Singapura yang kini semakin populer dan banyak digemari masyarakat Indonesia.

Menu ini menawarkan perpaduan rasa yang unik dari udang goreng renyah, balutan sereal gurih, serta aroma khas daun kari yang membuat cita rasanya semakin menggoda.

Tidak hanya cocok disajikan sebagai menu utama, udang cereal juga bisa menjadi hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga atau ketika menikmati waktu santai di akhir pekan.

Menariknya, hidangan ini tidak harus dibeli di restoran. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu bisa mencoba membuat udang cereal sendiri di rumah dengan rasa yang tidak kalah lezat.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep udang cereal yang renyah, gurih, dan cocok untuk sajian keluarga.

Bahan-bahan Membuat Udang Cereal

Bahan untuk marinasi udang:

  • 200 gram udang
  • Air perasan jeruk nipis secukupnya
  • Sejumput garam
  • Sejumput merica

Bahan pelapis udang:

  • 50 gram tepung terigu
  • 50 gram tepung maizena
  • ¼ sendok teh merica
  • ¼ sendok teh kaldu ayam

Bahan campuran cereal:

  • 80 gram nestum
  • 25 gram susu bubuk
  • ½ sendok makan kaldu ayam
  • ½ sendok teh merica
  • ½ sendok teh gula

Bahan tambahan:

  • 2 sendok makan butter
  • 15 gram cabai merah keriting
  • 1 siung bawang putih
  • 5 tangkai daun kari

Cara Membuat Udang Cereal

  1. Bersihkan udang terlebih dahulu. Belah bagian punggung udang tanpa memutusnya, kemudian buang bagian kotoran dan masukkan ke dalam wadah.
  2. Tambahkan perasan jeruk nipis, garam, dan merica ke dalam udang. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata, lalu diamkan sebentar agar bumbu meresap.
  3. Siapkan bahan pelapis dengan mencampurkan tepung terigu, tepung maizena, merica, dan kaldu ayam dalam satu wadah. Aduk hingga merata.
  4. Buat campuran cereal dengan menggabungkan nestum, susu bubuk, kaldu ayam, merica, dan gula. Aduk semua bahan hingga tercampur sempurna.
  5. Iris cabai merah keriting menjadi potongan kecil. Setelah itu, geprek bawang putih lalu iris tipis.
  6. Panaskan wajan, lalu masukkan minyak dan butter. Tumis bawang putih, cabai merah, serta daun kari hingga mengeluarkan aroma harum.
  7. Masukkan campuran nestum ke dalam wajan. Aduk perlahan dan masak menggunakan api kecil agar tidak mudah gosong.
  8. Balurkan udang ke dalam tepung pelapis hingga seluruh bagian tertutup rata. Setelah itu, goreng udang sampai matang dan berwarna keemasan.
  9. Masukkan udang goreng ke dalam wajan berisi campuran cereal berbumbu. Aduk hingga seluruh permukaan udang terlapisi dengan rata.
  10. Masak sebentar hingga bumbu menyatu, kemudian matikan api dan pindahkan udang cereal ke dalam wadah saji.

Udang cereal siap dinikmati. Perpaduan udang yang renyah dengan rasa gurih dari cereal membuat hidangan ini cocok menjadi menu favorit baru di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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