Resep Udang Cereal yang Asin dan Gurihnya Bikin Ketagihan Ala Chef Ade Koerniawan

JawaPos.com -- Udang cereal merupakan salah satu menu seafood yang populer asal Singapura yang kini banyak disukai oleh masyarakat di Indonesia.

Perpaduan antara udang yang renyah, sereal yang gurih, dan aroma daun kari yang khas membuat hidangan ini memiliki rasa unik yang bikin nagih.

Hidangan udang cereal ini cocok banget jadi menu spesial di rumah atau sajian akhir pekan bareng keluarga.

Kamu nggak perlu ke restoran mahal, karena resep udang cereal ini bisa kamu buat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah didapat.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat udang cereal yang bikin nagih.

Bahan-bahan untuk membuat udang cereal:

Bahan marinasi udang:

· 200 gram udang

· Perasan jeruk nipis