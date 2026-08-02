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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.24 WIB

Hidangan Ekonomis nan Lezat, Begini Cara Membuat Semur Tahu Telur yang Meresap

Resep Semur Tahu Telur yang Enak dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Semur tahu telur menjadi salah satu menu rumahan yang selalu memiliki tempat di hati banyak orang. Perpaduan tahu yang lembut, telur yang kaya protein, serta kuah semur dengan rasa gurih manis membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain memiliki rasa yang menggugah selera, semur tahu telur juga menjadi pilihan menu hemat karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak sulit. Hidangan ini bisa menjadi solusi bagi keluarga yang ingin menyajikan makanan lezat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep semur tahu telur yang sederhana, enak, dan bikin ketagihan.

Bahan-bahan membuat semur tahu telur:

  • 10 butir telur ayam yang sudah direbus
  • 2 papan tahu putih
  • 1,5 liter air
  • 2 sendok teh garam
  • 1 batang serai
  • ½ butir pala
  • 15 gram lengkuas
  • 3 lembar daun salam
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh ketumbar bubuk
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 4 sendok makan kecap manis
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Bumbu yang dihaluskan:

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 5 butir kemiri sangrai

Cara membuat semur tahu telur:

  1. Potong tahu sesuai selera, lalu goreng dalam minyak panas hingga bagian luarnya berubah warna menjadi kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  2. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemiri sangrai menggunakan blender atau chopper hingga teksturnya lembut.
  3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus bersama serai, lengkuas, daun salam, pala, garam, merica bubuk, ketumbar bubuk, gula pasir, serta kaldu jamur.
  4. Masak bumbu hingga harum dan matang agar aroma rempah lebih keluar.
  5. Tuangkan air ke dalam wajan, lalu tambahkan kecap manis, telur rebus, dan tahu goreng. Aduk perlahan hingga semua bahan tercampur rata.
  6. Masak semur dengan api sedang hingga kuah mendidih dan bumbu meresap sempurna ke dalam tahu serta telur.
  7. Setelah rasa dan tingkat kematangan sesuai, matikan kompor lalu pindahkan semur tahu telur ke dalam wadah saji.

Semur tahu telur pun siap dinikmati bersama nasi hangat. Hidangan sederhana ini bisa menjadi menu favorit keluarga karena rasanya yang kaya, prosesnya praktis, dan bahan yang mudah didapat.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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