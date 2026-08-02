Hidangan Ekonomis nan Lezat, Begini Cara Membuat Semur Tahu Telur yang Meresap

Resep Semur Tahu Telur yang Enak dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Semur tahu telur menjadi salah satu menu rumahan yang selalu memiliki tempat di hati banyak orang. Perpaduan tahu yang lembut, telur yang kaya protein, serta kuah semur dengan rasa gurih manis membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain memiliki rasa yang menggugah selera, semur tahu telur juga menjadi pilihan menu hemat karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak sulit. Hidangan ini bisa menjadi solusi bagi keluarga yang ingin menyajikan makanan lezat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep semur tahu telur yang sederhana, enak, dan bikin ketagihan.