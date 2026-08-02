Tidak Perlu Ribet! Begini Cara Membuat Nasi Tutug Tempe Khas Sunda yang Nikmat

JawaPos.com – Nasi tutug tempe menjadi salah satu hidangan khas Sunda yang menawarkan cita rasa sederhana tetapi kaya akan aroma dan bumbu.

Kata “tutug” dalam bahasa Sunda memiliki arti diaduk. Sesuai namanya, hidangan ini dibuat dengan mencampurkan nasi bersama tempe yang sudah diolah dan dihancurkan, kemudian diberi bumbu khas yang membuat rasanya semakin nikmat.

Perpaduan tempe, kencur, cabai, dan rempah pilihan menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan pedas yang menggugah selera. Tak hanya lezat disantap langsung, nasi tutug tempe juga cocok dijadikan menu keluarga karena bahan-bahannya mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi tutug tempe yang harum, gurih, dan dapat disimpan lebih lama.

Bahan-bahan Nasi Tutug Tempe: 200 gram tempe

6 siung bawang merah

4 siung bawang putih

6 cm kencur

6 buah cabai rawit merah

3 buah cabai merah keriting

15 gram daun kemangi

2–3 sendok makan minyak goreng

1 sendok teh garam

½ sendok makan gula pasir

¾ sendok teh penyedap rasa Bahan Pelengkap: Nasi putih hangat

Ayam goreng

Tahu goreng

Jukut goreng

Irisan timun

Sambal sesuai selera Cara Membuat Nasi Tutug Tempe: Potong tempe menjadi beberapa bagian, kemudian panggang menggunakan wajan hingga permukaannya berubah warna menjadi kecokelatan. Setelah itu, sisihkan. Haluskan bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit, cabai merah keriting, dan minyak menggunakan chopper atau alat penghalus lainnya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, masukkan tempe dan haluskan kembali hingga tercampur rata. Masak campuran tempe dan bumbu hingga warnanya berubah sedikit kecokelatan. Tambahkan garam, gula pasir, serta penyedap rasa, lalu aduk hingga bumbu meresap. Masukkan daun kemangi dan masak kembali hingga campuran tempe menjadi lebih kering agar tahan disimpan lebih lama. Campurkan nasi putih dengan olahan tempe berbumbu, lalu sajikan bersama ayam goreng, tahu goreng, jukut goreng, timun, dan sambal sebagai pelengkap. Nasi tutug tempe khas Sunda pun siap disantap. Aroma kencur yang khas, rasa gurih dari tempe, serta sensasi pedas dari cabai membuat hidangan sederhana ini terasa istimewa.