Tidak Perlu Ribet! Begini Cara Membuat Nasi Tutug Tempe Khas Sunda yang Nikmat

Resep Nasi Tutug Tempe yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Nasi tutug tempe menjadi salah satu hidangan khas Sunda yang menawarkan cita rasa sederhana tetapi kaya akan aroma dan bumbu.
Kata “tutug” dalam bahasa Sunda memiliki arti diaduk. Sesuai namanya, hidangan ini dibuat dengan mencampurkan nasi bersama tempe yang sudah diolah dan dihancurkan, kemudian diberi bumbu khas yang membuat rasanya semakin nikmat.
Perpaduan tempe, kencur, cabai, dan rempah pilihan menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan pedas yang menggugah selera. Tak hanya lezat disantap langsung, nasi tutug tempe juga cocok dijadikan menu keluarga karena bahan-bahannya mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi tutug tempe yang harum, gurih, dan dapat disimpan lebih lama.
Nasi tutug tempe khas Sunda pun siap disantap. Aroma kencur yang khas, rasa gurih dari tempe, serta sensasi pedas dari cabai membuat hidangan sederhana ini terasa istimewa.
Menu ini cocok disajikan untuk sarapan, makan siang, maupun bekal karena proses pembuatannya praktis dan rasanya tetap nikmat.
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