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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.09 WIB

Resep Ayam Bumbu Ndeso Praktis, Lauk Nikmat yang Bikin Tambah Nasi Terus

Resep Ayam Bumbu Ndeso yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Jika sedang mencari menu lauk yang kaya rasa dan mudah dibuat, ayam bumbu ndeso bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Hidangan khas rumahan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, serta aroma rempah yang menggugah selera.

Keistimewaan ayam bumbu ndeso terletak pada penggunaan bumbu tradisional yang diulek hingga halus sehingga mampu meresap sempurna ke dalam daging ayam. Disajikan bersama nasi putih hangat, menu ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Berikut resep ayam bumbu ndeso yang dirangkum dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan

  • 1 ekor ayam kampung, potong sesuai selera

Bumbu halus

  • 10 buah cabai merah
  • 10 siung bawang merah
  • 9 siung bawang putih
  • 6 butir kemiri
  • 1 ruas kencur
  • 1 ruas jahe
  • 4 lembar daun jeruk
  • ½ butir pala
  • 1 sendok teh ketumbar
  • Garam secukupnya

Cara Membuat

  1. Cuci bersih ayam yang telah dipotong, lalu tiriskan.
  2. Masukkan ayam ke dalam wajan atau panci, tambahkan air secukupnya hingga ayam terendam. Tutup permukaan ayam dengan selembar daun pisang, kemudian masak hingga daging mulai empuk.
  3. Setelah matang, angkat ayam dan sisihkan. Simpan air rebusan sebagai kaldu.
  4. Haluskan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, jahe, daun jeruk, pala, ketumbar, dan garam hingga lembut.
  5. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus sampai harum dan benar-benar matang.
  6. Masukkan ayam rebus ke dalam tumisan bumbu, kemudian tambahkan air kaldu secukupnya.
  7. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu, lalu masak dengan api sedang sampai kuah menyusut dan bumbu meresap.
  8. Setelah bumbu mengental dan ayam matang sempurna, angkat lalu sajikan.

Tips Agar Ayam Bumbu Ndeso Lebih Lezat

  • Gunakan ayam kampung agar teksturnya lebih kenyal dan cita rasanya semakin gurih.
  • Rebus ayam dengan api kecil supaya daging lebih empuk tanpa hancur.
  • Tumis bumbu hingga benar-benar matang agar aroma rempah keluar maksimal dan tidak langu.
  • Diamkan ayam beberapa menit setelah matang agar bumbu semakin meresap sebelum disajikan.

Ayam bumbu ndeso memiliki cita rasa autentik yang berasal dari perpaduan rempah-rempah tradisional. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara memasak yang sederhana, hidangan ini bisa menjadi menu andalan untuk disantap bersama keluarga di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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