Resep Ayam Bumbu Ndeso Praktis, Lauk Nikmat yang Bikin Tambah Nasi Terus

Resep Ayam Bumbu Ndeso yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Jika sedang mencari menu lauk yang kaya rasa dan mudah dibuat, ayam bumbu ndeso bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Hidangan khas rumahan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, serta aroma rempah yang menggugah selera.

Keistimewaan ayam bumbu ndeso terletak pada penggunaan bumbu tradisional yang diulek hingga halus sehingga mampu meresap sempurna ke dalam daging ayam. Disajikan bersama nasi putih hangat, menu ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Berikut resep ayam bumbu ndeso yang dirangkum dari kanal YouTube Ika Mardatillah.