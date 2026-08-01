Sekali Coba Bisa Ketagihan, Begini Cara Membuat Sambal Matah Teri yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Sambal menjadi salah satu pelengkap makanan yang tidak pernah lepas dari hidangan masyarakat Indonesia. Salah satu kreasi sambal yang banyak digemari adalah sambal matah teri, sajian yang menawarkan perpaduan rasa pedas, segar, dan gurih dalam satu gigitan.

Sambal khas Bali ini biasanya dibuat dari bahan-bahan segar seperti bawang merah, cabai rawit, dan serai yang diiris tipis. Tambahan ikan teri goreng memberikan sensasi renyah sekaligus rasa gurih yang semakin memperkaya cita rasanya.

Sambal matah teri sangat cocok disantap bersama nasi putih hangat dan berbagai lauk, seperti ayam goreng, ikan bakar, maupun makanan rumahan lainnya. Cara membuatnya pun cukup praktis dengan bahan yang mudah ditemukan.

Berikut resep sambal matah teri yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan: Bahan utama:

50 gram ikan teri

100 ml minyak goreng Bahan sambal: