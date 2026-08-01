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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 00.19 WIB

Sekali Coba Bisa Ketagihan, Begini Cara Membuat Sambal Matah Teri yang Bikin Nagih

Resep Sambal Matah Teri yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ade Koerniawan) - Image

Resep Sambal Matah Teri yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com - Sambal menjadi salah satu pelengkap makanan yang tidak pernah lepas dari hidangan masyarakat Indonesia. Salah satu kreasi sambal yang banyak digemari adalah sambal matah teri, sajian yang menawarkan perpaduan rasa pedas, segar, dan gurih dalam satu gigitan.

Sambal khas Bali ini biasanya dibuat dari bahan-bahan segar seperti bawang merah, cabai rawit, dan serai yang diiris tipis. Tambahan ikan teri goreng memberikan sensasi renyah sekaligus rasa gurih yang semakin memperkaya cita rasanya.

Sambal matah teri sangat cocok disantap bersama nasi putih hangat dan berbagai lauk, seperti ayam goreng, ikan bakar, maupun makanan rumahan lainnya. Cara membuatnya pun cukup praktis dengan bahan yang mudah ditemukan.

Berikut resep sambal matah teri yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan:

Bahan utama:

  • 50 gram ikan teri
  • 100 ml minyak goreng

Bahan sambal:

  • 70 gram cabai rawit
  • 100 gram bawang merah
  • 2 batang serai (sekitar 70 gram)
  • 1 buah jeruk nipis
  • 40 gram daun jeruk
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • 1 sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh terasi bakar yang sudah dihaluskan

Cara Membuat Sambal Matah Teri:

  1. Iris tipis bawang merah dan cabai rawit, kemudian masukkan ke dalam wadah.
  2. Bersihkan serai, lalu iris bagian putihnya secara tipis. Campurkan bersama bawang merah dan cabai.
  3. Buang tulang daun jeruk, iris tipis, lalu masukkan ke dalam campuran sambal.
  4. Tambahkan garam, kaldu jamur, merica, gula pasir, dan terasi bakar. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.
  5. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng ikan teri sebentar hingga matang dan renyah. Angkat lalu tiriskan.
  6. Gunakan minyak panas dari penggorengan teri untuk menyiram campuran bahan sambal matah. Aduk hingga semua bahan tercampur dan aroma rempahnya keluar.
  7. Masukkan ikan teri goreng ke dalam sambal, lalu aduk kembali hingga merata.
  8. Peras jeruk nipis di atas sambal matah teri untuk memberikan rasa segar. Pastikan biji jeruk nipis sudah dibuang sebelum dicampurkan.
  9. Sambal matah teri siap disajikan bersama nasi hangat dan lauk favorit.

Dengan kombinasi cabai yang pedas, aroma serai yang khas, serta rasa gurih dari ikan teri, sambal matah teri bisa menjadi pilihan menu sederhana yang mampu membuat waktu makan semakin nikmat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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