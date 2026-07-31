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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.41 WIB

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas Ala Rumahan yang Gurih dan Simple Tapi Bikin Nagih!

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Ayam goreng ketumbar pedas ini bisa menjadi pilihan menu buat kamu yang suka lauk gurih dan pedas dengan sentuhan rempah khas Nusantara.

Perpaduan aroma wangi dari ketumbar dan sensasi pedas dari cabai yang dijamin bikin nafsu makan langsung naik.

Perlu diketahui juga bahwa waktu memasak hidangan ayam goreng ketumbar pedas ini nggak lama, sehingga bisa jadi andalan di saat buru-buru tapi tetap ingin makan enak.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam goreng ketumbar pedas ala rumahan yang simple tapi bikin nambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat ayam goreng ketumbar pedas:

·       1 kg paha ayam

·       4 sdm ketumbar bulat sangrai

·       1 bungkus cabe bubuk mazzoni

·       2 sdm tepung maizena

·       2 sdm kecap asin

Editor: Hanny Suwindari
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