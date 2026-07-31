Resep Ayam Goreng Ketumbar Satset, Gurih, Renyah, dan Praktis untuk Menu Sehari-hari

JawaPos.com - Ayam goreng selalu menjadi menu favorit keluarga karena mudah dibuat dan cocok dipadukan dengan berbagai pelengkap. Jika ingin mencoba variasi yang lebih harum, Ayam Goreng Ketumbar Satset bisa menjadi pilihan yang menarik.

Perpaduan bumbu marinasi, bawang putih, dan ketumbar menghasilkan ayam goreng yang gurih dengan aroma rempah yang menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @genikayu, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana dan proses marinasi yang praktis. Hasilnya, ayam memiliki cita rasa yang meresap hingga ke dalam dengan lapisan luar yang renyah setelah digoreng.

Ketumbar menjadi salah satu rempah yang mampu memberikan aroma khas pada ayam goreng. Selain membuat rasa lebih kaya, rempah ini juga membantu mengurangi aroma amis pada daging ayam sehingga hasil akhirnya lebih lezat.

Resep ini juga sangat praktis karena hanya membutuhkan beberapa bahan utama dan cocok dijadikan menu makan siang, makan malam, maupun bekal.

Bahan-Bahan

500 gram ayam

1 sachet bumbu marinasi

½ sdt lada bubuk

2 sdt bawang putih bubuk

1 sdm ketumbar bubuk

2 sdm tepung maizena

2 sdm air

Cara Membuat Ayam Goreng Ketumbar Satset

1. Marinasi Ayam

Masukkan potongan ayam ke dalam wadah.

Tambahkan bumbu marinasi, lada bubuk, bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, tepung maizena, dan air.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu secara merata.

Diamkan selama kurang lebih 20-30 menit agar bumbu meresap.

2. Goreng Ayam

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup.

Goreng ayam menggunakan api sedang hingga matang dan berwarna kuning keemasan.

Balik ayam sesekali agar matang merata di semua sisi.

3. Tiriskan

Setelah matang dan renyah, angkat ayam lalu tiriskan dari sisa minyak.

4. Sajikan

Sajikan ayam goreng ketumbar selagi hangat bersama nasi putih, sambal favorit, dan lalapan segar.

Gunakan ayam segar agar teksturnya tetap juicy setelah digoreng. Proses marinasi minimal 20 menit akan membuat bumbu lebih meresap ke dalam daging.

Goreng ayam dengan api sedang agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam matang sempurna. Setelah matang, tiriskan ayam di atas rak kawat atau tisu dapur agar tetap renyah.

Ayam Goreng Ketumbar cocok dipadukan dengan sambal bawang, sambal terasi, atau sambal matah. Tambahkan lalapan seperti mentimun, selada, dan kemangi agar hidangan semakin lengkap. Untuk menu yang lebih mengenyangkan, sajikan bersama nasi hangat, tumis sayuran, atau sup bening.

Ayam Goreng Ketumbar Satset menjadi pilihan menu praktis dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang khas. Bumbu yang sederhana mampu menghasilkan ayam goreng yang lezat, renyah di luar, dan tetap juicy di dalam.