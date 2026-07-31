Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.26 WIB

Resep Ayam Goreng Ketumbar Satset, Gurih, Renyah, dan Praktis untuk Menu Sehari-hari

Potret ayam gorengnya ketumbar sataet yang tetap berempah namun lebih praktis. (instagram.com/@genikayu) - Image

Potret ayam gorengnya ketumbar sataet yang tetap berempah namun lebih praktis. (instagram.com/@genikayu)

JawaPos.com - Ayam goreng selalu menjadi menu favorit keluarga karena mudah dibuat dan cocok dipadukan dengan berbagai pelengkap. Jika ingin mencoba variasi yang lebih harum, Ayam Goreng Ketumbar Satset bisa menjadi pilihan yang menarik.

Perpaduan bumbu marinasi, bawang putih, dan ketumbar menghasilkan ayam goreng yang gurih dengan aroma rempah yang menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @genikayu, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana dan proses marinasi yang praktis. Hasilnya, ayam memiliki cita rasa yang meresap hingga ke dalam dengan lapisan luar yang renyah setelah digoreng.

Ketumbar menjadi salah satu rempah yang mampu memberikan aroma khas pada ayam goreng. Selain membuat rasa lebih kaya, rempah ini juga membantu mengurangi aroma amis pada daging ayam sehingga hasil akhirnya lebih lezat.

Resep ini juga sangat praktis karena hanya membutuhkan beberapa bahan utama dan cocok dijadikan menu makan siang, makan malam, maupun bekal.

Bahan-Bahan
500 gram ayam
1 sachet bumbu marinasi
½ sdt lada bubuk
2 sdt bawang putih bubuk
1 sdm ketumbar bubuk
2 sdm tepung maizena
2 sdm air

Cara Membuat Ayam Goreng Ketumbar Satset
1. Marinasi Ayam
Masukkan potongan ayam ke dalam wadah.
Tambahkan bumbu marinasi, lada bubuk, bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, tepung maizena, dan air.
Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu secara merata.
Diamkan selama kurang lebih 20-30 menit agar bumbu meresap.
2. Goreng Ayam
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup.
Goreng ayam menggunakan api sedang hingga matang dan berwarna kuning keemasan.
Balik ayam sesekali agar matang merata di semua sisi.
3. Tiriskan
Setelah matang dan renyah, angkat ayam lalu tiriskan dari sisa minyak.
4. Sajikan
Sajikan ayam goreng ketumbar selagi hangat bersama nasi putih, sambal favorit, dan lalapan segar.

Gunakan ayam segar agar teksturnya tetap juicy setelah digoreng. Proses marinasi minimal 20 menit akan membuat bumbu lebih meresap ke dalam daging.

Goreng ayam dengan api sedang agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam matang sempurna. Setelah matang, tiriskan ayam di atas rak kawat atau tisu dapur agar tetap renyah.

Ayam Goreng Ketumbar cocok dipadukan dengan sambal bawang, sambal terasi, atau sambal matah. Tambahkan lalapan seperti mentimun, selada, dan kemangi agar hidangan semakin lengkap. Untuk menu yang lebih mengenyangkan, sajikan bersama nasi hangat, tumis sayuran, atau sup bening.

Ayam Goreng Ketumbar Satset menjadi pilihan menu praktis dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang khas. Bumbu yang sederhana mampu menghasilkan ayam goreng yang lezat, renyah di luar, dan tetap juicy di dalam.

Resep ini sangat cocok dijadikan menu andalan untuk keluarga maupun bekal sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Resep Rice Paper Dumpling Isi Ayam Tahu, Camilan Gurih Viral yang Renyah dan Juicy - Image
Kuliner

Resep Rice Paper Dumpling Isi Ayam Tahu, Camilan Gurih Viral yang Renyah dan Juicy

Jumat, 31 Juli 2026 | 16.24 WIB

Resep Strawberry Cheesecake Tanpa Oven, Dessert Lembut dengan Saus Stroberi Segar - Image
Kuliner

Resep Strawberry Cheesecake Tanpa Oven, Dessert Lembut dengan Saus Stroberi Segar

Jumat, 31 Juli 2026 | 16.22 WIB

Resep Oseng Ayam Kecombrang, Lauk Pedas Gurih dengan Aroma Kecombrang yang Khas - Image
Zodiak

Resep Oseng Ayam Kecombrang, Lauk Pedas Gurih dengan Aroma Kecombrang yang Khas

Jumat, 31 Juli 2026 | 16.18 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore