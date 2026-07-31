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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.48 WIB

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Praktis Ala Devina Hermawan, Bisa Jadi Frozen!

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Bekal./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Bekal./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Kebab ayam kini menjadi salah satu menu favorit banyak orang, terutama yang mencari makanan enak, praktis, dan mudah dibawa kemana saja.

Selain cocok dijadikan bekal untuk sekolah, kerja, atau perjalanan jauh, menu kebab ayam ini bisa dijadikan stok frozen yang tahan lama dan tetap lezat saat dihangatkan.

Dengan isian ayam berbumbu gurih, sayuran segar, dan saus yang menggoda. Kebab ayam ini tidak hanya mengenyangkan tapi juga memanjakan lidah.

Bagi kamu yang ingin membuat kebab ayam sendiri di rumah, kamu dapat mengikuti resep kebab ayam yang enak dan cocok jadi bekal yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan untuk membuat kebab ayam:

Bahan untuk marinasi ayam:

·       500 gram paha ayam filet

·       1 sdt perasan jeruk nipis

·       2 sdm plain yogurt

·       2 sdt kari bubuk

Editor: Hanny Suwindari
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