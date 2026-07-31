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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.22 WIB

Resep Mapo Tahu Sederhana, Comfort Food yang Mudah Dibuat

Resep Mapo Tahu yang Enak dan Bikin Comfort Food. (YouTube Luvita Ho)

JawaPos.com – Mapo tahu merupakan hidangan klasik asal Tiongkok yang terkenal dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang khas.

Tekstur tahu yang lembut berpadu dengan daging cincang serta saus berbumbu menjadikan menu ini digemari banyak orang.

Selain mudah dibuat, mapo tahu juga cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam karena sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep praktis yang diadaptasi dari kanal YouTube Luvita Ho.

Bahan-bahan

  • 2 sendok makan minyak goreng
  • 1 kotak firm tofu (tahu putih padat)
  • 2 siung bawang putih, cincang halus
  • 1 batang daun bawang, pisahkan bagian putih dan hijau
  • 150 gram daging sapi cincang
  • 1–1½ sendok makan doubanjiang
  • 1 sendok teh chili flakes
  • 230 ml air
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh dark soy sauce
  • 1 sendok teh gula pasir
  • ½ sendok teh garam atau sesuai selera
  • 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air
  • 1 sendok teh minyak wijen

Cara Membuat

  1. Cincang halus bawang putih dan iris tipis bagian putih daun bawang. Sisihkan.
  2. Potong tahu berbentuk dadu, lalu siram dengan air mendidih dan diamkan selama 1–2 menit. Tiriskan agar tahu lebih kokoh saat dimasak.
  3. Panaskan minyak di wajan, kemudian tumis bawang putih dan irisan daun bawang hingga harum.
  4. Masukkan daging sapi cincang, lalu tumis sampai berubah warna dan matang.
  5. Tambahkan doubanjiang, aduk hingga bumbu mengeluarkan aroma harum.
  6. Masukkan chili flakes, lalu aduk kembali hingga tercampur rata.
  7. Tuang air, kemudian tambahkan saus tiram, dark soy sauce, gula, dan garam. Masak sambil diaduk hingga bumbu larut sempurna.
  8. Masukkan potongan tahu, lalu masak dengan api kecil selama sekitar 2–3 menit agar bumbu meresap tanpa membuat tahu hancur.
  9. Tuang larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga kuah mengental. Tambahkan minyak wijen, lalu aduk sebentar.
  10. Angkat mapo tahu dan sajikan di atas piring saji.
  11. Taburi irisan daun bawang bagian hijau sebagai pelengkap.

Mapo tahu ala rumahan siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan tahu yang lembut, daging cincang yang gurih, dan saus pedas bercita rasa khas menjadikan hidangan ini sebagai comfort food yang pas disantap bersama semangkuk nasi putih hangat.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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