Resep Mapo Tahu Sederhana, Comfort Food yang Mudah Dibuat

Resep Mapo Tahu yang Enak dan Bikin Comfort Food. (YouTube Luvita Ho)

JawaPos.com – Mapo tahu merupakan hidangan klasik asal Tiongkok yang terkenal dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang khas.

Tekstur tahu yang lembut berpadu dengan daging cincang serta saus berbumbu menjadikan menu ini digemari banyak orang.

Selain mudah dibuat, mapo tahu juga cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam karena sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep praktis yang diadaptasi dari kanal YouTube Luvita Ho.