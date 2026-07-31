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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.10 WIB

Resep Praktis Sayur Asem Bumbu Ulek, Menu Sederhana yang Selalu Jadi Favorit

Resep Sayur Asem Pakai Bumbu Ulek yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Sayur asem menjadi salah satu hidangan tradisional Indonesia yang digemari banyak orang berkat cita rasanya yang segar dengan perpaduan asam, gurih, dan aneka sayuran.

Menu sederhana ini sangat cocok disantap bersama nasi hangat, sambal, serta lauk pendamping lainnya, baik saat cuaca panas maupun dingin.

Agar rasanya semakin khas, sayur asem bisa dibuat menggunakan bumbu ulek yang menghadirkan aroma rempah lebih kuat dan cita rasa yang autentik. Jika ingin mencoba memasaknya sendiri di rumah, berikut resep praktis sayur asem bumbu ulek yang diadaptasi dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan Sayuran

  • 1 buah labu siam, potong sesuai selera
  • 1 buah jagung manis, potong beberapa bagian
  • 5 batang kacang panjang, potong-potong
  • 1 buah terong, potong sesuai selera
  • Segenggam daun melinjo

Bahan Bumbu Ulek

  • 7 buah cabai merah
  • 7 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 2 butir kemiri
  • 1 potong kecil terasi
  • 2 sendok makan pasta asam jawa
  • 1 ruas lengkuas, memarkan
  • 2 lembar daun salam
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh gula merah
  • Garam dan penyedap atau kaldu jamur secukupnya

Cara Membuat

  1. Haluskan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, garam, dan penyedap menggunakan cobek hingga lembut.
  2. Didihkan air di dalam panci, lalu masukkan potongan jagung dan labu siam. Rebus hingga mulai empuk.
  3. Tambahkan bumbu halus ke dalam rebusan, lalu aduk hingga tercampur rata.
  4. Masukkan lengkuas dan daun salam agar aroma kuah semakin harum.
  5. Tuang larutan asam jawa, kemudian aduk kembali hingga merata.
  6. Tambahkan gula pasir, gula merah, serta garam atau kaldu jamur sesuai selera. Koreksi rasa hingga seimbang.
  7. Masukkan potongan terong dan kacang panjang, lalu masak hingga sayuran hampir matang.
  8. Terakhir, masukkan daun melinjo dan masak sebentar sampai layu tanpa kehilangan warna hijaunya.
  9. Angkat sayur asem, tuang ke dalam mangkuk saji, lalu hidangkan selagi hangat.

Dengan bumbu ulek yang kaya rempah dan kuah bercita rasa asam segar, sayur asem ini menjadi menu rumahan yang sederhana tetapi selalu menggugah selera. Sajikan bersama nasi putih hangat, sambal, ikan asin, atau lauk favorit agar santapan semakin nikmat.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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