Resep Praktis Sayur Asem Bumbu Ulek, Menu Sederhana yang Selalu Jadi Favorit

Resep Sayur Asem Pakai Bumbu Ulek yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Sayur asem menjadi salah satu hidangan tradisional Indonesia yang digemari banyak orang berkat cita rasanya yang segar dengan perpaduan asam, gurih, dan aneka sayuran.

Menu sederhana ini sangat cocok disantap bersama nasi hangat, sambal, serta lauk pendamping lainnya, baik saat cuaca panas maupun dingin.

Agar rasanya semakin khas, sayur asem bisa dibuat menggunakan bumbu ulek yang menghadirkan aroma rempah lebih kuat dan cita rasa yang autentik. Jika ingin mencoba memasaknya sendiri di rumah, berikut resep praktis sayur asem bumbu ulek yang diadaptasi dari kanal YouTube Ika Mardatillah.