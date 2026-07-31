Kuliner Klasik yang Tak Lekang Waktu, Ini Cara Membuat Mie Godog Jawa yang Lezat

Mie Godog Jawa (Instagram @ipink_nicole
JawaPos.com - Ketika cuaca dingin atau hujan turun, makanan berkuah hangat sering menjadi pilihan yang sulit ditolak. Salah satu menu yang cocok untuk menemani suasana tersebut adalah mie godog Jawa.
Kuliner khas Yogyakarta dan Jawa Tengah ini terkenal dengan kuah kaldu yang gurih, aroma bawang yang harum, serta rasa rempah yang sederhana namun tetap kaya. Tidak hanya mengenyangkan, mie godog Jawa juga menghadirkan sensasi nyaman seperti masakan rumahan.
Biasanya, mie godog dimasak langsung satu per satu menggunakan wajan kecil agar rasa bumbu lebih meresap. Hidangan ini berisi mie kuning, suwiran ayam, sayuran, telur, dan kuah hangat yang menyatu sempurna.
Dengan bahan yang mudah ditemukan, mie godog Jawa bisa menjadi menu praktis untuk disantap kapan saja, terutama saat malam hari atau ketika tubuh membutuhkan makanan hangat.
Berikut resep praktis mie godog Jawa yang bisa dicoba di rumah, seperti dikutip JawaPos.com dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).
Haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ebi jika digunakan. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu hingga mengeluarkan aroma harum.
Tambahkan ayam suwir dan irisan kol ke dalam tumisan. Aduk sebentar hingga bahan tercampur dengan bumbu.
Tuangkan kaldu ayam atau air, kemudian tunggu hingga mendidih. Setelah itu, masukkan mie, telur, dan daun bawang.
Beri kecap manis, garam, lada, serta kaldu bubuk sesuai selera. Aduk perlahan hingga semua bahan matang dan rasa bumbu merata.
Angkat mie godog yang sudah matang, lalu sajikan dalam mangkuk. Agar semakin nikmat, tambahkan bawang goreng atau kerupuk sebagai pelengkap.
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