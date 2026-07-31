Kuliner Klasik yang Tak Lekang Waktu, Ini Cara Membuat Mie Godog Jawa yang Lezat

JawaPos.com - Ketika cuaca dingin atau hujan turun, makanan berkuah hangat sering menjadi pilihan yang sulit ditolak. Salah satu menu yang cocok untuk menemani suasana tersebut adalah mie godog Jawa.

Kuliner khas Yogyakarta dan Jawa Tengah ini terkenal dengan kuah kaldu yang gurih, aroma bawang yang harum, serta rasa rempah yang sederhana namun tetap kaya. Tidak hanya mengenyangkan, mie godog Jawa juga menghadirkan sensasi nyaman seperti masakan rumahan.

Biasanya, mie godog dimasak langsung satu per satu menggunakan wajan kecil agar rasa bumbu lebih meresap. Hidangan ini berisi mie kuning, suwiran ayam, sayuran, telur, dan kuah hangat yang menyatu sempurna.

Dengan bahan yang mudah ditemukan, mie godog Jawa bisa menjadi menu praktis untuk disantap kapan saja, terutama saat malam hari atau ketika tubuh membutuhkan makanan hangat.

Berikut resep praktis mie godog Jawa yang bisa dicoba di rumah, seperti dikutip JawaPos.com dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan-Bahan 1 keping mie kuning atau mie telur basah

1 butir telur

1 genggam kol, iris tipis

1 batang daun bawang, iris

50 gram ayam suwir

500 ml kaldu ayam atau air

Kecap manis secukupnya

Garam, lada, dan kaldu bubuk sesuai selera

Minyak secukupnya untuk menumis Bumbu Halus 3 siung bawang putih

2 siung bawang merah

1 butir kemiri (opsional)

Sedikit ebi sangrai (opsional) Cara Membuat Mie Godog Jawa 1. Tumis bumbu hingga harum Haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ebi jika digunakan. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu hingga mengeluarkan aroma harum.

2. Masukkan isian Tambahkan ayam suwir dan irisan kol ke dalam tumisan. Aduk sebentar hingga bahan tercampur dengan bumbu.

3. Masak kuah dan mie Tuangkan kaldu ayam atau air, kemudian tunggu hingga mendidih. Setelah itu, masukkan mie, telur, dan daun bawang.

4. Tambahkan bumbu Beri kecap manis, garam, lada, serta kaldu bubuk sesuai selera. Aduk perlahan hingga semua bahan matang dan rasa bumbu merata.