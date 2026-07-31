Resep Praktis Pepes Tahu Kemangi, Menu Sehat untuk Teman Nasi Hangat

Pepes Tahu Kemangi (Instagram @resepasiknusantara/@imel8621)
JawaPos.com - Bagi yang ingin menikmati lauk sehat dengan cita rasa khas Nusantara, pepes tahu kemangi bisa menjadi pilihan menarik. Hidangan ini menawarkan perpaduan tahu lembut, aroma segar daun kemangi, dan bumbu rempah yang membuat rasanya semakin nikmat.
Berbeda dengan lauk yang melalui proses penggorengan, pepes tahu dibuat dengan cara dikukus sehingga lebih minim penggunaan minyak. Sajian ini cocok untuk siapa saja yang ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak, termasuk vegetarian yang tetap mengonsumsi telur atau produk olahan susu.
Dibungkus menggunakan daun pisang dan dimasak hingga matang, pepes tahu kemangi menghadirkan rasa gurih, harum, serta tekstur lembut yang pas disantap bersama nasi hangat.
Dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep pepes tahu kemangi yang mudah dibuat di rumah.
Haluskan seluruh bahan bumbu. Jika ingin aroma yang lebih kuat, bumbu dapat ditumis sebentar hingga harum sebelum dicampurkan. Namun, bumbu juga bisa langsung digunakan tanpa proses menumis.
Masukkan tahu yang sudah dihancurkan ke dalam wadah. Tambahkan daun kemangi, daun bawang, telur, dan bumbu halus.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan bumbu menyebar sempurna.
Agar mudah digunakan, daun pisang dapat dilayukan terlebih dahulu di atas api kecil. Ambil beberapa sendok adonan tahu, letakkan di atas daun pisang, kemudian gulung dan semat kedua ujungnya menggunakan tusuk gigi atau lidi.
Panaskan kukusan, lalu masukkan pepes tahu yang sudah dibungkus. Kukus selama kurang lebih 25–30 menit hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.
Pepes tahu kemangi bisa langsung dinikmati setelah matang. Untuk mendapatkan aroma lebih khas seperti makanan bakar, pepes juga dapat dipanggang sebentar menggunakan teflon sebelum disajikan.
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