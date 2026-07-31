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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.09 WIB

Resep Praktis Pepes Tahu Kemangi, Menu Sehat untuk Teman Nasi Hangat

Pepes Tahu Kemangi (Instagram @resepasiknusantara/@imel8621) - Image

Pepes Tahu Kemangi (Instagram @resepasiknusantara/@imel8621)

JawaPos.com - Bagi yang ingin menikmati lauk sehat dengan cita rasa khas Nusantara, pepes tahu kemangi bisa menjadi pilihan menarik. Hidangan ini menawarkan perpaduan tahu lembut, aroma segar daun kemangi, dan bumbu rempah yang membuat rasanya semakin nikmat.

Berbeda dengan lauk yang melalui proses penggorengan, pepes tahu dibuat dengan cara dikukus sehingga lebih minim penggunaan minyak. Sajian ini cocok untuk siapa saja yang ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak, termasuk vegetarian yang tetap mengonsumsi telur atau produk olahan susu.

Dibungkus menggunakan daun pisang dan dimasak hingga matang, pepes tahu kemangi menghadirkan rasa gurih, harum, serta tekstur lembut yang pas disantap bersama nasi hangat.

Dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep pepes tahu kemangi yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-Bahan yang Dibutuhkan

Bahan utama:

  • 300 gram tahu putih, haluskan
  • 1 butir telur (opsional agar tekstur lebih padat)
  • 1 genggam daun kemangi, ambil bagian daunnya
  • 1 batang daun bawang, iris tipis
  • 1 sendok makan minyak goreng (opsional)
  • Daun pisang secukupnya untuk membungkus
  • Tusuk gigi atau lidi untuk menyemat

Bumbu halus:

  • 5 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 2 butir kemiri
  • ½ sendok teh ketumbar
  • 1 ruas kunyit
  • ½ sendok teh garam
  • ½ sendok teh gula
  • Penyedap jamur secukupnya (opsional)

Cara Membuat Pepes Tahu Kemangi

1. Siapkan bumbu

Haluskan seluruh bahan bumbu. Jika ingin aroma yang lebih kuat, bumbu dapat ditumis sebentar hingga harum sebelum dicampurkan. Namun, bumbu juga bisa langsung digunakan tanpa proses menumis.

2. Campurkan semua bahan

Masukkan tahu yang sudah dihancurkan ke dalam wadah. Tambahkan daun kemangi, daun bawang, telur, dan bumbu halus.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan bumbu menyebar sempurna.

3. Bungkus adonan dengan daun pisang

Agar mudah digunakan, daun pisang dapat dilayukan terlebih dahulu di atas api kecil. Ambil beberapa sendok adonan tahu, letakkan di atas daun pisang, kemudian gulung dan semat kedua ujungnya menggunakan tusuk gigi atau lidi.

4. Kukus hingga matang

Panaskan kukusan, lalu masukkan pepes tahu yang sudah dibungkus. Kukus selama kurang lebih 25–30 menit hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.

5. Sajikan selagi hangat

Pepes tahu kemangi bisa langsung dinikmati setelah matang. Untuk mendapatkan aroma lebih khas seperti makanan bakar, pepes juga dapat dipanggang sebentar menggunakan teflon sebelum disajikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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