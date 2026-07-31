Resep Soto Betawi ala Firhan MasterChef, Lezat dengan Kuah Kental dan Gurih

Soto Betawi Ala Firhan Master Chef (Instagram @firhanmci6)
JawaPos.com - Soto Betawi adalah salah satu sajian khas Indonesia yang sudah terkenal luas, khususnya di Jakarta. Kuah soto yang kental, gurih, dan penuh rempah selalu berhasil memikat hati para penikmat kuliner.
Salah satu yang membuat Soto Betawi begitu istimewa adalah penggunaan santan yang memberikan rasa lemak dan kaya.
Kali ini, Firhan, salah satu kontestan MasterChef Indonesia, berbagi resep Soto Betawi yang dijamin lezat dan menggugah selera, dengan kuah yang kental dan gurih, cocok untuk dinikmati bersama keluarga atau teman.
Soto Betawi versi Firhan MasterChef ini memiliki cita rasa yang khas dan lebih kaya, berkat kombinasi rempah-rempah yang pas serta teknik memasak yang sempurna.
Kuah santannya yang kental dan rasa daging sapi yang empuk, berpadu dengan pelengkap seperti kentang, tomat, dan taburan bawang goreng, menjadikan hidangan ini benar-benar menggugah selera.
Untuk membuat Soto Betawi ala Firhan, Anda membutuhkan beberapa bahan yang mudah didapatkan di pasar. Berikut adalah daftar bahan yang dibutuhkan:
Bahan-bahan:
1 kg daging sengkel; 2 liter air
3 sendok teh kaldu bubuk; 1 sendok teh garam
2 sendok teh penyedap; 1 sendok teh lada
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