10 Soto Betawi Paling Enak di Jakarta, Kuah Gurih Legendaris yang Bikin Ketagihan

Ilustrasi Soto (Freepik)
JawaPos.com - Jakarta memiliki banyak kuliner khas yang telah menjadi bagian dari identitas kota, salah satunya adalah Soto Betawi.
Hidangan berkuah kaya rempah ini terkenal dengan cita rasanya yang gurih dan teksturnya yang kental berkat perpaduan santan atau susu yang menghasilkan sensasi berbeda dibandingkan jenis soto dari daerah lain di Indonesia.
Seporsi Soto Betawi biasanya berisi potongan daging sapi, jeroan, tomat segar, kentang goreng, serta taburan bawang goreng yang menambah kenikmatan di setiap suapan.
Tidak lengkap rasanya jika hidangan ini tidak disantap bersama emping renyah dan perasan jeruk limo yang memberikan sentuhan segar pada kuahnya.
Dari warung sederhana hingga restoran keluarga, Jakarta memiliki banyak tempat yang menyajikan Soto Betawi dengan resep turun-temurun.
Berikut 10 rekomendasi Soto Betawi paling enak, legendaris, dan populer di Jakarta yang layak masuk daftar wisata kuliner Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Sabtu (30/05).
Nama Soto Betawi H. Ma'ruf sudah lama dikenal sebagai salah satu legenda kuliner Jakarta.
Berdiri sejak era 1940-an, tempat makan ini berhasil mempertahankan cita rasa autentik yang membuatnya tetap diminati hingga sekarang.
Keunggulan utama terletak pada kuahnya yang memadukan santan dan susu secara seimbang.
Hasilnya adalah kuah yang gurih, kaya rasa, tetapi tetap terasa ringan saat dinikmati.
