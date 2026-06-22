Tragis! Dua Pemotor Asal Nganjuk Tewas Usai Tercebur ke Waduk Kalimati Sidoarjo

JawaPos.com - Perjalanan dua pengendara motor asal Nganjuk, Jawa Timur, berakhir tragis. Keduanya ditemukan tewas setelah tercebur ke Waduk Kalimati, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Senin dini hari (22/6).

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan pada Senkn (22/6) sekitar pukul 04.01 WIB, tim SAR gabungan menemukan satu dari dua pengendara motor yang jatuh di waduk Kalimati, Sidoarjo.

Ia adalah Brian Yoga A, 31 tahun, warga Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Sementara korban kedua belum diketahui keberadaannya. Pencarian kemudian dilanjutkan terhadap korban kedua.

"Kami mengangkat motor korban yang ikut terjatuh ke dalam waduk terlebih dahulu. Dalam upaya mencari korban kedua, tim SAR gabungan melakukan penyisiran dengan rantai manusia namun sebelumnya," ujar Nanang, Senin (22/6).

Metode rantai manusia merupakan teknik pencarian korban tenggelam dengan cara personel SAR berbaris berjajar, saling berpegangan tangan atau menggunakan tali untuk menyisir perairan secara bersama-sama.

"Sekitar pukul 04.10 WIB korban kedua ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR Gabungan telah membawa kedua korban ke RS Anwar Medika Krian," imbuh Nanang selaku SAR Mission Coordinator.

Dari dalam saku celana korban kedua, Tim SAR gabungan menemukan dompet berisi identitas korban kedua, yakni Matori, 38 tahun, warga Dusun Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Lebih lanjut, Nanang mengungkapkan insiden nahas itu terjadi sekitar pukul 23.20 WIB. Usai menerima laporan pada Minggu (21/6) malam, Kantor SAR Surabaya mengerahkan satu tim rescue ke lokasi.

Berdasarkan keterangan saksi, sepeda motor yang melaju dari barat ke timur. Kedua pengendara disebut melaju kencang hingga diduga tak terkendali dan langsung tercebur ke Waduk Kalimati.