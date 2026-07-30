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Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.44 WIB

Lembut dan Gurih! Resep Pangsit Ayam Kuah (Wonton Soup) ala Devina Hermawan, Favorit Keluarga!

Lembut dan Gurih! Resep Pangsit Ayam Kuah (Wonton Soup) ala Devina Hermawan, Favorit Keluarga untuk Buka Puasa dan Ide Jualan Menguntungkan - Image

Lembut dan Gurih! Resep Pangsit Ayam Kuah (Wonton Soup) ala Devina Hermawan, Favorit Keluarga untuk Buka Puasa dan Ide Jualan Menguntungkan

JawaPos.com - Pangsit Ayam Kuah atau Wonton Soup yang dibagikan oleh Devina Hermawan di kanal Youtube-nya. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih, segar, dan lembut, yang membuatnya sangat cocok dikonsumsi saat berbuka puasa.

Tekstur pangsit yang kenyal dengan isian ayam yang juicy berpadu sempurna dengan kuah kaldu yang kaya rasa, menciptakan kombinasi yang memanjakan lidah. 

Dengan bahan-bahan yang sederhana tetapi menghasilkan cita rasa yang luar biasa, menu ini bisa dijadikan sebagai ide jualan kuliner, baik dalam bentuk frozen wonton yang praktis maupun sebagai hidangan siap saji yang hangat dan nikmat.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah atau bahkan berniat menjadikannya sebagai peluang usaha, yuk simak resep dan cara pembuatannya berikut ini!

Resep Pangsit Ayam Kuah (untuk 5 Porsi)

Bahan-Bahan:

·       300 gram paha ayam fillet; 3 siung bawang putih

·       4 siung bawang merah; 1 butir putih telur

·       2 sendok makan tepung tapioka

·       1 sendok makan saus tiram

Editor: Hanny Suwindari
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