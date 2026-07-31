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Zulfa Putri Hardiyati
Jumat, 31 Juli 2026 | 10.58 WIB

Resep Som Tam Salad ala Chef Devina Hermawan, Rahasia Rujak Thailand yang Menggugah Selera

Salad Som Tam Thailand (topntp26/freepik) - Image

Salad Som Tam Thailand (topntp26/freepik)

JawaPos.com - Salad khas Thailand yang segar dan menggugah selera, Som Tam, kini bisa Anda buat sendiri di rumah dengan resep ala Chef Devina Hermawan.

Rujak khas Thailand ini terkenal dengan perpaduan rasa pedas, asam, manis, dan gurih, yang berasal dari campuran bahan segar serta bumbu khas.

Dalam salah satu unggahannya, Chef Devina Hermawan membagikan cara mudah membuat Som Tam yang otentik, namun tetap praktis dan bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak resep lengkapnya berikut ini!

Untuk membuat Som Tam, bahan utamanya adalah pepaya muda yang diserut atau dipotong tipis seperti korek api. Berikut daftar bahan yang dibutuhkan:

Resep Som Tam untuk 3-4 Porsi

Bahan-Bahan:

200 gram pepaya muda; 2 siung bawang putih

2 buah cabai rawit merah; 3 buah cabai rawit hijau

2 sendok makan ebi; 50 gram gula merah

2 sendok teh air perasan jeruk nipis; 1 sendok makan asam jawa

Editor: Hanny Suwindari
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