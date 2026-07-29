Resep Tahu Penyet Sambal Kecap, Menu Sederhana dengan Sambal Pedas Manis yang Bikin Nambah Nasi

Potret tahu penyet sambal kecap yang cocok dipadukan dengan nasi hangat. (Sumber: instagram.com/@litapebri)

JawaPos.com - Tahu goreng memang selalu menjadi lauk favorit karena praktis, ekonomis, dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis sambal. Salah satu kreasi yang wajib dicoba adalah Tahu Penyet Sambal Kecap. Perpaduan tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dengan sambal kecap pedas manis menciptakan cita rasa sederhana yang selalu bikin ketagihan.



Dilansir dari Instagram @litapebri, resep ini menggunakan bawang dan aneka cabai yang digoreng terlebih dahulu sebelum diulek bersama gula merah dan kecap. Hasilnya adalah sambal yang harum, gurih, pedas, sekaligus memiliki rasa manis yang pas.



Menu ini sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana. Meski begitu, rasanya tetap istimewa berkat perpaduan sambal yang kaya rasa. Aroma bawang goreng dan cabai yang diulek bersama kecap membuat tahu goreng terasa lebih nikmat.



Selain cocok untuk menu makan siang maupun makan malam, resep ini juga pas dijadikan lauk praktis saat tidak memiliki banyak waktu untuk memasak.