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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 29 Juli 2026 | 16.41 WIB

Resep Tahu Penyet Sambal Kecap, Menu Sederhana dengan Sambal Pedas Manis yang Bikin Nambah Nasi

Potret tahu penyet sambal kecap yang cocok dipadukan dengan nasi hangat. (Sumber: instagram.com/@litapebri)

 
JawaPos.com - Tahu goreng memang selalu menjadi lauk favorit karena praktis, ekonomis, dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis sambal. Salah satu kreasi yang wajib dicoba adalah Tahu Penyet Sambal Kecap. Perpaduan tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dengan sambal kecap pedas manis menciptakan cita rasa sederhana yang selalu bikin ketagihan.

Dilansir dari Instagram @litapebri, resep ini menggunakan bawang dan aneka cabai yang digoreng terlebih dahulu sebelum diulek bersama gula merah dan kecap. Hasilnya adalah sambal yang harum, gurih, pedas, sekaligus memiliki rasa manis yang pas.

Menu ini sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana. Meski begitu, rasanya tetap istimewa berkat perpaduan sambal yang kaya rasa. Aroma bawang goreng dan cabai yang diulek bersama kecap membuat tahu goreng terasa lebih nikmat.

Selain cocok untuk menu makan siang maupun makan malam, resep ini juga pas dijadikan lauk praktis saat tidak memiliki banyak waktu untuk memasak.
 
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Bahan-Bahan
Bahan Utama
Tahu putih secukupnya
Minyak goreng secukupnya

Bahan Sambal Kecap
2 siung bawang merah goreng
2 siung bawang putih goreng
Cabai rawit merah goreng secukupnya
Cabai hijau keriting goreng secukupnya
Cabai merah keriting goreng secukupnya
Garam secukupnya
Kaldu jamur secukupnya
Gula merah secukupnya
Kecap manis sesuai selera

Cara Membuat Tahu Penyet Sambal Kecap
1. Goreng Tahu
Potong tahu putih sesuai selera, lalu goreng dalam minyak panas hingga bagian luar berwarna kuning keemasan.
Angkat dan tiriskan.
2. Siapkan Sambal
Goreng bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai hijau keriting, dan cabai merah keriting hingga layu dan harum.
3. Ulek Sambal
Masukkan semua bahan sambal ke dalam cobek.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula merah, lalu ulek hingga tingkat kehalusan sesuai selera.
Tuangkan kecap manis, kemudian aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
4. Penyet Tahu
Masukkan tahu goreng ke dalam cobek, lalu tekan perlahan hingga sedikit gepeng agar bumbu lebih meresap.
Baluri tahu dengan sambal hingga seluruh permukaannya terlapisi.
5. Sajikan
Sajikan tahu penyet sambal kecap bersama nasi hangat dan lalapan favorit.

Gunakan tahu putih yang padat agar tidak mudah hancur saat dipenyet. Menggoreng cabai dan bawang terlebih dahulu akan menghasilkan aroma yang lebih harum sekaligus mengurangi rasa langu pada cabai. Tambahkan kecap sedikit demi sedikit agar rasa manisnya tetap seimbang dan tidak mendominasi rasa pedas dari sambal.

Tahu Penyet Sambal Kecap cocok disajikan bersama nasi putih hangat, mentimun, kol, kemangi, atau selada sebagai lalapan. Anda juga bisa menambahkan tempe goreng, ayam goreng, ikan goreng, atau telur ceplok agar hidangan menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan.

Tahu Penyet Sambal Kecap membuktikan bahwa hidangan sederhana bisa terasa sangat istimewa dengan racikan sambal yang tepat.

Perpaduan tahu goreng yang gurih dengan sambal kecap pedas manis menghasilkan menu rumahan yang praktis, ekonomis, dan selalu menggugah selera. Cocok dijadikan menu andalan untuk keluarga kapan saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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