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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 29 Juli 2026 | 16.32 WIB

Resep Salt Bread Mini Super Lembut, Roti Viral dengan Kulit Renyah dan Aroma Butter yang Menggoda

Potret salt breas mini lembut, roti viral beraroma butter yang cocok untuk camilan atau ide jualan. (Sumber: instagram.com/@luvitaho) - Image

Potret salt breas mini lembut, roti viral beraroma butter yang cocok untuk camilan atau ide jualan. (Sumber: instagram.com/@luvitaho)


Bahan-Bahan
Bahan Adonan
325 gram tepung roti
50 gram tepung serbaguna atau tepung protein rendah
4 gram ragi instan
8 gram garam
20 gram susu bubuk
25 gram gula pasir
240 gram air es
20 gram mentega tawar

Bahan Tambahan
Potongan kecil mentega tawar secukupnya untuk isian

Cara Membuat Salt Bread Mini
1. Buat Adonan
Campurkan tepung roti, tepung serbaguna, ragi instan, garam, susu bubuk, dan gula pasir.
Tambahkan air es sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan mulai menyatu.
Masukkan mentega tawar, lalu uleni hingga adonan kalis elastis.
2. Istirahatkan Adonan
Bulatkan adonan dan letakkan di dalam wadah.
Tutup menggunakan kain bersih atau plastik, lalu diamkan hingga mengembang sekitar dua kali lipat.
3. Bentuk Roti
Kempiskan adonan, kemudian bagi menjadi beberapa bagian kecil dengan ukuran yang sama.
Pipihkan setiap adonan, tambahkan potongan kecil mentega di tengah, lalu gulung atau bentuk menyerupai croissant mini sesuai selera.
4. Proofing Kedua
Susun adonan di atas loyang yang telah dialasi kertas roti.
Diamkan kembali hingga mengembang.
5. Panggang
Panaskan oven terlebih dahulu.
Panggang hingga permukaan roti berwarna keemasan dan matang merata.
Angkat, lalu biarkan sedikit hangat sebelum disajikan.

Gunakan air yang benar-benar dingin agar proses fermentasi berlangsung lebih stabil dan menghasilkan tekstur roti yang lembut. Uleni adonan hingga kalis elastis supaya serat roti terbentuk dengan baik.

Potongan butter sebaiknya tetap dingin sebelum digunakan agar menghasilkan aroma yang lebih kaya saat dipanggang. Jangan memanggang terlalu lama agar bagian dalam roti tetap lembut dan tidak kering.

Salt Bread Mini sangat nikmat disantap selagi hangat ketika butter di dalamnya masih meleleh. Anda juga dapat mengisinya dengan keju, smoked beef, sosis, atau cokelat untuk menciptakan variasi rasa yang berbeda.

Sebagai pelengkap, sajikan bersama kopi hitam, cappuccino, teh hangat, atau susu segar agar momen menikmati roti terasa semakin istimewa.

Salt Bread Mini menjadi pilihan roti rumahan yang sederhana tetapi memiliki cita rasa premium. Tekstur lembut, aroma butter yang harum, serta kulit luar yang sedikit renyah membuat roti ini cocok dinikmati kapan saja. Selain mudah dibuat, resep ini juga berpotensi menjadi ide jualan karena tampilannya menarik dan sedang populer di kalangan pecinta bakery.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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