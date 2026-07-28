Sekali Coba Langsung Suka, Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Praktis dan Awet

Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Balado kacang ikan asin menjadi salah satu menu rumahan yang sederhana, tetapi memiliki cita rasa yang sulit ditolak.

Perpaduan rasa pedas dari cabai, gurihnya ikan asin, serta tekstur renyah kacang tanah menciptakan sensasi yang membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain mudah dibuat, balado kacang ikan asin juga menjadi pilihan lauk praktis yang bisa disimpan untuk beberapa waktu.

Menu ini cocok bagi yang ingin memasak hidangan hemat, cepat, namun tetap memiliki rasa istimewa untuk keluarga di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep membuat balado kacang ikan asin yang gurih, pedas, dan menggugah selera.