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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.41 WIB

Sekali Coba Langsung Suka, Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Praktis dan Awet

Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Balado kacang ikan asin menjadi salah satu menu rumahan yang sederhana, tetapi memiliki cita rasa yang sulit ditolak.

Perpaduan rasa pedas dari cabai, gurihnya ikan asin, serta tekstur renyah kacang tanah menciptakan sensasi yang membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain mudah dibuat, balado kacang ikan asin juga menjadi pilihan lauk praktis yang bisa disimpan untuk beberapa waktu.

Menu ini cocok bagi yang ingin memasak hidangan hemat, cepat, namun tetap memiliki rasa istimewa untuk keluarga di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep membuat balado kacang ikan asin yang gurih, pedas, dan menggugah selera.

Bahan-bahan Balado Kacang Ikan Asin:

  • 150 gram ikan asin bulu
  • 150 gram kacang tanah goreng
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok makan gula pasir
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 1 sendok teh cuka
  • 2 sendok teh air jeruk nipis

Bahan Bumbu Halus:

  • 160 gram cabai keriting merah
  • 25 gram cabai rawit merah
  • 25 gram bawang putih
  • Air secukupnya

Cara Membuat Balado Kacang Ikan Asin:

  1. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng ikan asin hingga matang dan teksturnya menjadi kering.
  2. Setelah ikan asin matang, angkat lalu tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
  3. Siapkan bahan bumbu halus dengan memasukkan cabai keriting merah, cabai rawit merah, bawang putih, dan sedikit air ke dalam chopper. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata.
  4. Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
  5. Tambahkan garam, gula pasir, cuka, air jeruk nipis, dan kaldu jamur. Aduk seluruh bumbu hingga tercampur merata.
  6. Setelah bumbu matang, masukkan kacang tanah goreng dan ikan asin yang sudah digoreng.
  7. Aduk semua bahan hingga bumbu balado melapisi kacang dan ikan asin secara merata.
  8. Masak sebentar hingga seluruh rasa menyatu, kemudian matikan kompor.
  9. Pindahkan balado kacang ikan asin ke dalam wadah saji.

Balado kacang ikan asin siap dinikmati sebagai lauk pendamping nasi hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan renyah membuat menu sederhana ini cocok menjadi stok makanan favorit di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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