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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.33 WIB

Sate Ayam Ala Jepang Bikin Nagih, Ini Resep Yakitori dengan Saus Khas yang Lezat

Resep Sate Ayam Ala Jepang yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Bagi pencinta kuliner Jepang, yakitori menjadi salah satu hidangan yang tidak boleh dilewatkan.

Sate ayam khas Jepang ini terkenal dengan potongan daging yang lembut, tekstur juicy, serta balutan saus khas yang memiliki perpaduan rasa manis dan gurih.

Berbeda dengan sate pada umumnya, yakitori biasanya menggunakan potongan ayam yang ditusuk bersama daun bawang kemudian dipanggang hingga matang dengan olesan saus yang kaya rasa.

Hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat maupun dijadikan camilan lezat saat bersantai.

Bagi yang ingin mencoba membuat yakitori sendiri di rumah, berikut resep sate ayam ala Jepang yang praktis dan menggugah selera seperti dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.

Bahan-Bahan Sate Ayam Ala Jepang

Bahan Utama:

  • 500 gram paha ayam
  • 2 sdm mirin atau 1 sdm gula
  • 2 sdm kecap asin
  • ¼ sdt MSG (opsional)
  • 80 gram daun bawang

Bahan Saus Yakitori:

  • 100 gram bawang bombay
  • 1 siung bawang putih
  • 10 gram jahe
  • Sejumput garam
  • 20 gram daun bawang
  • 100 ml air
  • 10 sdm mirin atau 5 sdm gula
  • 5 sdm kecap asin
  • 1 sdt dashi powder

Cara Membuat Sate Ayam Ala Jepang

  1. Membuat saus yakitori

Iris tipis bawang bombay, bawang putih, dan jahe. Panaskan sedikit minyak dalam panci, kemudian tumis semua bahan tersebut hingga harum dan mulai layu.

Tambahkan sedikit garam, lalu masukkan daun bawang yang sudah dipotong. Tumis kembali hingga semua bahan tercampur.

Setelah itu, masukkan mirin atau gula, kecap asin, dan air. Aduk hingga merata.

Tambahkan dashi powder, lalu masak kembali sampai semua bahan menyatu.

Setelah matang, pindahkan tumisan ke blender dan haluskan hingga teksturnya menjadi saus.

Masukkan kembali saus ke dalam panci dan masak sebentar agar rasanya semakin menyatu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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